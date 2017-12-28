Южнокорейская газета заявила, что Китай продает нефть КНДР

ТОКИО, 28 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Китайские корабли продают нефть северокорейским танкерам в открытом море, заявляет южнокорейская газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на снимки с американских спутников.

По данным издания, на сделанных из космоса снимках видно, как китайские танкеры переливают нефть на северокорейское судно. Продажа нефти Северной Корее в открытом море запрещена принятой в сентябре Советом Безопасности ООН резолюцией №2375.

"Мы должны сфокусировать внимание на том факте, что нелегальная торговля началась после того, как сентябрьская резолюция Совета Безопасности ООН решительно ограничила импорт нефтепродуктов в Северную Корею", — заявил газете источник в правительстве.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.