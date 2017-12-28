Сильный или слабый: что будет с рублем в начале 2018 года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Этот год рубль завершает на уровне $57-60, укрепившись к доллару примерно на 5%. Аналитики уверяют: хотя в 2018-м российская валюта может преподнести сюрпризы, шоковые события исключены. О том, какой запас прочности успел накопить рубль и сможет ли он удержаться, несмотря на возможное расширение антироссийских санкций Вашингтона, — в материале РИА Новости.

Тревожное начало года

Одной из главных угроз начала года станет возможное усиление санкций США против Москвы. В феврале конгресс Соединенных Штатов соберется, чтобы обсудить предлагаемое расширение ограничительных мер, в том числе введение запрета для американских инвесторов на инвестиции в госдолг России.

Эксперты Bank of America уже предупредили: если Вашингтон запретит сделки с российским госдолгом, рубль может отправиться в крутое пике.

"Новые ограничения со стороны США, которые могут коснуться государственных долговых обязательств, — один из ключевых рисков для российской валюты", — подтверждает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Если США наложат ограничения на покупку новых выпусков российских облигаций федерального займа (ОФЗ), это снизит приток инвестиций в этот сегмент рынка и уменьшит спрос на российскую валюту. Аналитики, впрочем, называют такой прогноз "умеренно негативным", поскольку в данном случае в ситуацию вмешается Центробанк, который уже обещал предпринять необходимые меры.

"Такое развитие событий ослабит российскую валюту на три-четыре рубля относительно доллара, но не приведет к каким-то чрезмерным движениям. Если ограничения будут приняты, то их влияние наиболее сильно проявится в I квартале, а затем у рубля есть все шансы на стабилизацию", — поясняет Кочетков.

Тем не менее несмотря на то что расширение санкций США — ожидаемое и власти к нему готовятся, ряд наблюдателей уверены, что сейчас вероятность их введения сильно переоценена.

"Объективных причин для ужесточения американских санкций против России нет, а поэтому вероятность их расширения и запрета сделок с госдолгом составляет менее 5%", — полагает финансовый аналитик Тимур Нигматуллин, автор Telegram-канала @Economicsguru.

Он указывает на то, что хотя США и приняли специальный закон, облегчающий введение новых санкций, — это всего лишь инструмент и совсем не означает, что они будут введены.

Нефть как мощная поддержка

По прогнозу Нигматуллина, в январе рубль возьмет курс на укрепление, продолжит плавно набирать силу в течение всего года и к концу 2018-го будет торговаться в диапазоне $53-58. Его росту при этом не помешает ряд негативных факторов, таких как риск санкций, сезонность, а также покупки валюты Минфином (на эти цели министерство в будущем году планирует направлять до двух триллионов рублей ежемесячно). Впрочем, покупки уравновесят налоговые выплаты экспортеров, которые будут продавать валюту.

Ключевую поддержку российской валюте должен оказать рост цен на нефть на фоне ускорения глобальной экономики и эффекта от соглашений, достигнутых ОПЕК+.

"Рост мировой экономики сейчас происходит в первую очередь за счет развивающихся рынков, таких как Индия и Китай, а поскольку эти страны низкоэнергоэффективные, их рост очень сильно влияет на потребление нефти", — поясняет Нигматуллин.

На позитивный прогноз в отношении нефтяных цен указали и в компании "Открытие Брокер": предполагается, что за баррель Brent в новом году будут давать порядка $66. Ряд экспертов в то же время опасаются, что давление на стоимость углеводородов будут оказывать американские сланцевые компании, которые продолжат наращивать бурение.

Так, например, большинство инвестбанков ждут, что средняя цена нефти в следующем году будет ниже текущей.

"Снижение цен на нефть окажет давление на рубль, но мы считаем, что в I квартале доллар будет колебаться в районе 55-62", — рассказал Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Низкая инфляция и приток капитала

Исключая расширение санкций, Нигматуллин указывает на то, что важную роль в укреплении рубля будет играть приток капитала в российские ОФЗ. Это связано с монетарной политикой Центробанка, который сумел довести инфляцию почти до 2,5% (ниже целевого уровня в 4%, обозначенного регулятором на конец года). При этом ставки по ценным бумагам с фиксированной доходностью — по тем же ОФЗ — гораздо выше уровня инфляции.

Те инвесторы, которые сейчас покупают эти инструменты, получат дополнительную доходность — сверхдоходность относительно купонной, поясняет Нигматуллин.

По его словам, приток в российские активы, в частности в ОФЗ, наблюдался в течение всего 2017 года.

В будущем году этот приток несколько снизится, но по-прежнему будет очень масштабным, потому что ЦБ плавно и предсказуемо снижает ключевую ставку, что дает дополнительную доходность инвесторам в ОФЗ.

До и после

Впереди выборы президента, и в том, что до марта власти приложат максимум усилий, чтобы не допустить резких колебаний курса рубля, наблюдатели не сомневаются. Но стоит ли опасаться резкой коррекции после выборов?

Эксперты уверяют, что эффект, наоборот, будет положительным: при смене политического цикла появляется некий горизонт планирования. Игроки рынка понимают, что ситуация будет зафиксирована на ближайшие шесть лет. Такая определенность снижает риски и, соответственно, повышает стоимость активов.

Рост цен по широкому классу активов вместе со снижением риска и доходности, ожидаемым после выборов, определенно пойдет на пользу рублю.