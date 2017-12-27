Биткоин дешевеет на опасениях высокой волатильности криптовалюты

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет вечером в среду, так как возрастает обеспокоенность инвесторов относительно слишком высокой волатильности криптовалюты, следует из данных торгов.
На неделе с 17 по 23 декабря биткоин на некоторых торговых площадках потерял больше половины своей стоимости. На бирже Bitfinex криптовалюта подешевела на 26,85%. Более сильное недельное снижение стоимости биткоина наблюдалось только в декабре 2013 года, когда валюта снизилась в стоимости на 28,07% (с 22 по 29 декабря 2013 года). При этом перед падением, 17 декабря, биткоин подорожал на некоторых биржах до 20 тысяч долларов.
"Биткоин может продемонстрировать ралли до 22 тысяч долларов, и цену при этом все равно можно будет назвать разумной, а может упасть до 6,50 тысячи, и в этом случае тоже будет оценен справедливо", — сказал телеканалу CNBC сооснователь исследовательской компании DataTrek Research Ник Колас (Nick Colas). "Биткоин и криптовалюты в целом трудно оценить, их экономическая полезность зависит от вариантов использования, которые еще не разработаны. Конечно, волатильность, которую мы видели, продолжится", — отметил эксперт.