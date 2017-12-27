Сначала заплати Москве: почему Украина рискует остаться без газа из ЕС

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Игорь Наумов. Поставки голубого топлива по прямым контрактам с "Газпромом" выгоднее реверсных из Европы, признал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, у Украины появилась возможность закупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку. В случае отказа, согласно решению Стокгольмского арбитражного суда, Киев обязан сначала рассчитаться с Москвой. И только потом сможет покупать газ в Европе. Подробности — в материале РИА Новости.

Себе дороже

С громкими заявления топ-менеджер "Нафтогаза" выступил в эфире телеканала "Громадське.ТВ", сообщает РИА Новости Украина. "Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже", — отметил Витренко.

Под открывшейся "возможностью" коммерческий директор "Нафтогаза" подразумевает решение Стокгольмского арбитражного суда, по которому Украина в 2018-2019 годах обязана ежегодно закупать в России не менее пяти миллиардов кубометров голубого топлива. Впрочем, он не исключил, что в деятельность компании могут вмешаться политические факторы.

То, что ситуация может развиваться в таком ключе, не исключает старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. "Последние годы политика нередко берет верх над юридическими решениями. К тому же для Киева сейчас важнее сохранить уже действующий механизм поставок газа из Европы", — заявил он РИА Новости.

Бери или плати

Между тем невыполнение вердикта грозит "Нафтогазу" крайне неприятными последствиями. Дело в том, что Стокгольмский арбитраж сохранил принцип "бери или плати" для 80 процентов (четырех миллиардов кубометров) объемов контрактных поставок газа из России.

"Это условие имеет под собой нормальное рыночное обоснование, связанное с циклом добычи и поставки газа потребителям. Никакие ссылки на политический аспект исполнения договора не могут быть приняты", — говорит адвокат Евгений Шмидт.

При таком раскладе возможности для маневра у Киева отсутствуют. За отказ исполнить судебное решение "Газпром" по итогам 2018 года вправе выставить украинским партнерам счет на сотни миллионов долларов.

"Если предположить, что цена прямых поставок российского газа на Украину в будущем году составит около 200 долларов за тысячу кубометров, то "Нафтогаз" обязан будет либо закупить в топливо минимум на 800 миллионов долларов, либо, в случае отказа, выплатить эти деньги", — пояснил научный руководитель программы магистратуры Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов.

Возможно, украинская сторона надеется компенсировать издержки, выиграв в Стокгольме дело по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добивается изменения условий транзитного контракта 2008 года, пересмотра тарифов на транзит, а также выплаты компенсаций и штрафов в общей сложности на 16 миллиардов долларов. Суд огласит вердикт 28 февраля будущего года. Однако, по мнению юристов, позиции "Нафтогаза" слабы, соответственно, и надежды на удовлетворение исковых требований весьма призрачные.

Итальянский пример

Эксперты, опрошенные РИА Новости, сходятся во мнении, что взыскать с Украины за нарушение принципа "бери или плати", скорее всего, получится только через суд.

Причем сумма исковых требований "Газпрома" может быть увеличена более чем на два миллиарда долларов. Это — долг за поставленное российское топливо, который признал Стокгольмский арбитраж, но "Нафтогаз" пока не подтвердил готовность его погасить.

Способы заставить это сделать принудительно есть. Шмидт напомнил о недавнем скандале — аресте в Словакии по иску Italia Ukraina Gas объемов газа на 21 миллион долларов, закупленного украинской компанией в Европе.

"В связи с невозможностью исполнить решение суда на территории Украины оно было исполнено на территории Словакии", — пояснил собеседник РИА Новости.

С коллегой согласна специалист юридической компании "Хренов и партнеры" Марианна Рыбынок. По ее словам, решение шведского суда можно исполнить в любой из стран, являющихся участницами New York Convention от 1958 года. Для этого "Газпрому" придется добиться в суде ареста активов "Нафтогаза" за пределами украинской юрисдикции. "Если у украинской компании есть достаточно активов в Словакии, то это можно сделать и там", — подчеркнула Рыбынок.

Такой поворот может иметь тяжелые последствия для Украины. Через Словакию она получает от восьми до десяти миллиардов кубометров газа в год. Арест топлива почти на три миллиарда долларов означал бы прекращение поставок из Европы до тех пор, пока соответствующие объемы газа не будут проданы с аукциона и деньги не поступят на счета "Газпрома".