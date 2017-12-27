Выставка "Продэкспо-2018" пройдет 5-9 февраля в "Экспоцентре"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Юбилейная 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2018" пройдет 5-9 февраля 2018 года в "Экспоцентре" на Красной Пресне, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр".

"Одним из главных событий деловой программы выставки станут Алкоконгресс и Винный Форум. На этот раз темой станет качество алкогольных напитков, вопросы стандартизации и защиты интересов потребителей", — отмечается в сообщении.

Как отметили организаторы, Алкоконгресс и Винный Форум из года в год успешно выполняют свою главную миссию — донести до представителей власти мнение бизнес-сообщества, организовать конструктивный диалог предпринимателей и чиновников.

"В эти дни завершается формирование программы мероприятий. Участники алкогольного рынка формируют вопросы, которые будут ставиться перед представителями исполнительной и законодательной власти России на выставке "Продэкспо-2018", — говорится в пресс-релизе.