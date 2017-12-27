РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Суд опубликовал условия мирового соглашения "Роснефти" и АФК "Система"

17:2927.12.2017
04320
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВывеска компании АФК Система. Архивное фотоВывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии опубликовал вынесенное 26 декабря определение об утверждении мирового соглашения "Роснефти", "Башнефти", Башкирии, АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест", содержащее его основные условия.

Баннер Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
АФК "Система" и "Роснефть" придут к миру в три этапа
О заключении мирового соглашения сами "Роснефть" и "Система" сообщили 22 декабря, озвучив лишь, что АФК согласно ему выплатит "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года, после чего стороны обязуются отказаться от взаимных претензий. "Система" со своей стороны пообещала осуществить выплату за счет собственных и заемных средств. А "Роснефть" уточняла, что в привлечении займов корпорации помогут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанк.

Согласно документу, размещенному в картотеке арбитражных дел, мировое соглашение заключено в целях урегулирования спора по реорганизации "Башнефти", а также "иных судебных споров между истцами и ответчиками, связанных с нахождением "Башнефти" и/или ее аффилированных лиц во владении и/или под управлением "Системы" и "Системы-Инвест".

Стенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Суд утвердил мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система"
Арбитраж Башкирии в августе взыскал с АФК и ее "дочки" 136,3 миллиарда рублей убытков, причиненных в 2014 году "Башнефти" при ее реорганизации, частично удовлетворив иск "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии, требовавших 170,6 миллиарда рублей.

АФК "Система" владела контрольным пакетом акций "Башнефти" до конца 2014 года, когда они были переданы государству после признания судом незаконными приватизационных сделок 2009 года. "Роснефть" выкупила пакет у государства в 2016 году, сейчас ей принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Башкирия владеет блокирующим пакетом акций.

По мировому соглашению АФК "Система" и  "Система-Инвест" обязуются возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 миллиардов рублей, из которых сама корпорация выплатит 80 миллиардов, а ее "дочка" — 20 миллиардов. При этом в документе четко и подробно прописана ожидаемая последовательность действий сторон.

Первый этап

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Кремле остались довольны соглашением между Роснефтью и АФК "Система"
На первом этапе "Система-Инвест" не позднее 29 декабря перечисляет "Башнефти" 20 миллиардов рублей. Источник финансирования — в том числе средства, полученные в результате снятия запрета на получение доходов от арестованных акций МТС, "Медси" и БЭСК.

Реализация этого этапа уже идет полным ходом — буквально через несколько часов после утверждения судом мирового соглашения АФК "Система" сообщила, что судебные приставы сняли ограничение на получение ею доходов по данным активам. А 27 декабря МТС проинформировала, что перечислила АФК "Система" дивиденды за 2016 год и первое полугодие 2017 года на общую сумму 16,5 миллиарда рублей.

Второй этап

На втором этапе АФК "Система" должна не позднее 28 февраля перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей. Источник финансирования — денежные средства, предоставление которых "Системе" организует РФПИ под залог освобожденных от ареста акций БЭСК и "Детского мира", а также под иное согласованное обеспечение.

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
История конфликта АФК "Система" и "Роснефти"
Для этого сначала РФПИ, АФК "Система" и/или иные лица подписывают обязывающую документацию, предусматривающую предоставление этих средств.

Затем в течение одного рабочего дня стороны просят московских судебных приставов частично снять арест с активов АФК "Система", а именно с 90,47% акций БЭСК и 52,09% акций "Детского мира", а в течение двух рабочих дней — подают аналогичное заявление в башкирский арбитраж.

Есть уже некоторые подробности и по этому этапу. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг сообщил, что фонд предоставит АФК "Система" кредит на 40 миллиардов рублей сроком на шесть месяцев, до июня 2018 года. В качестве ожидаемого залога он упомянул только акции БЭСК и "Детского мира".

Третий этап

На третьем этапе АФК "Система" должна не позднее 30 марта перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей. Источник финансирования — кредитные средства, предоставляемые "Системе" Сбербанком под залог освобожденных от ареста 31,76% акций МТС.

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Судебные приставы сняли запрет на получение АФК "Система" дивидендов от МТС
Для этого сначала Сбербанк и "Система" подписывают документацию на выдачу кредита.

Затем в течение одного рабочего дня стороны просят московских судебных приставов частично снять арест с активов АФК "Система", а именно с 31,76% акций МТС, а в течение пяти рабочих дней — подают аналогичное заявление в башкирский арбитраж.

Этап 3.1

"Система" считается исполнившей свои обязательства по мировому соглашению в момент зачисления на счет "Башнефти" последней выплаты.

В течение одного дня после этого стороны просят московских и петербургских судебных приставов снять арест со всех остающихся под ним активов АФК.

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Судебные приставы сняли запрет на получение АФК "Система" дивидендов от МТС
На этот момент под ним по идее остаются: 100% акций сети клиник "Медси", 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций МТС-Банка, 100% долей в ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей в ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей в ООО "Группа "Кронштадт", 45,96% долей в ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей в ООО "Объединенное мостостроительное предприятие".

Финиш

В течение трех рабочих дней после выполнения "Системой" всех обязательств по мировому соглашению "Роснефть" и "Башнефть" подают в башкирский арбитраж заявление об отказе от второго иска к "Системе" на 131,6 миллиарда рублей — по дивидендам, которые корпорация получила от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, а Башкирия — отказывается от своего аналогичного иска.

Со своей стороны АФК в тот же срок обязуется подать в московский арбитраж заявление об отказе от иска к "Роснефти" на 330 миллиардов рублей, в которые "Система" оценивала ущерб корпорации от судебных действий "Роснефти". Также АФК заявляет в Мосгорсуд об отказе от иска, оспаривавшего нотариальное заверение переписки менеджеров "Башнефти", которую "Роснефть" представляла в качестве доказательства в башкирский арбитраж.

В течение тех же трех рабочих дней стороны подают также заявления в башкирский арбитраж о полной отмене обеспечительных мер.

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Предновогодний сюрприз: "Роснефть" и АФК "Система" заключили мир
Отдельно в мировом оговаривается, что каждая из его сторон отказывается от всех других имущественных требований к иным сторонам соглашения, которые возникли или могут возникнуть в будущем в связи с данными четырьмя исками (реорганизация "Башнефти", ее дивиденды в период контроля "Системой", обвинения со стороны АФК в адрес "Роснефти" в причинении ущерба и намерении довести до банкротства).

Также в документе указывается, что в случае задержки "Системой" исполнения обязательства по любому из трех этапов реализации мирового соглашения на срок свыше семи рабочих дней истцы вправе обратить взыскание на любое имущество, арестованное в рамках обеспечительных мер по обоим искам "Роснефти".

Допнагрузка

Утвержденный судом документ фиксирует и то, что "Система" обязуется обеспечить урегулирование до 30 марта за свой счет претензий своих акционеров к "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии, возникших в связи с судебными спорами сторон соглашения.  Перечислены семь миноритариев, но оговаривается, что обязательство распространяется на все такие иски, поданные до утверждения мирового соглашения, то есть до 26 декабря.

Автозаправочная станция компании Роснефть в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Итоги года: "Роснефть" шагает по планете
Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов уточнял РИА Новости, что корпорации предстоит урегулировать претензии восьми своих миноритариев к "Роснефти" на общую сумму менее 300 тысяч рублей. Согласно мировому соглашению, если урегулировать их во внесудебном порядке не получается, то АФК возмещает расходы "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии из-за этих исков.

© ИнфографикаИск "Башнефти", "Роснефти" и республики Башкортостан к АФК "Система"
© Инфографика
Иск "Башнефти", "Роснефти" и республики Башкортостан к АФК "Система"
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена