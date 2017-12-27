Суд опубликовал условия мирового соглашения "Роснефти" и АФК "Система"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии опубликовал вынесенное 26 декабря определение об утверждении мирового соглашения "Роснефти", "Башнефти", Башкирии, АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест", содержащее его основные условия.
Согласно документу, размещенному в картотеке арбитражных дел, мировое соглашение заключено в целях урегулирования спора по реорганизации "Башнефти", а также "иных судебных споров между истцами и ответчиками, связанных с нахождением "Башнефти" и/или ее аффилированных лиц во владении и/или под управлением "Системы" и "Системы-Инвест".
АФК "Система" владела контрольным пакетом акций "Башнефти" до конца 2014 года, когда они были переданы государству после признания судом незаконными приватизационных сделок 2009 года. "Роснефть" выкупила пакет у государства в 2016 году, сейчас ей принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Башкирия владеет блокирующим пакетом акций.
По мировому соглашению АФК "Система" и "Система-Инвест" обязуются возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 миллиардов рублей, из которых сама корпорация выплатит 80 миллиардов, а ее "дочка" — 20 миллиардов. При этом в документе четко и подробно прописана ожидаемая последовательность действий сторон.
Первый этап
Реализация этого этапа уже идет полным ходом — буквально через несколько часов после утверждения судом мирового соглашения АФК "Система" сообщила, что судебные приставы сняли ограничение на получение ею доходов по данным активам. А 27 декабря МТС проинформировала, что перечислила АФК "Система" дивиденды за 2016 год и первое полугодие 2017 года на общую сумму 16,5 миллиарда рублей.
Второй этап
На втором этапе АФК "Система" должна не позднее 28 февраля перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей. Источник финансирования — денежные средства, предоставление которых "Системе" организует РФПИ под залог освобожденных от ареста акций БЭСК и "Детского мира", а также под иное согласованное обеспечение.
Затем в течение одного рабочего дня стороны просят московских судебных приставов частично снять арест с активов АФК "Система", а именно с 90,47% акций БЭСК и 52,09% акций "Детского мира", а в течение двух рабочих дней — подают аналогичное заявление в башкирский арбитраж.
Есть уже некоторые подробности и по этому этапу. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг сообщил, что фонд предоставит АФК "Система" кредит на 40 миллиардов рублей сроком на шесть месяцев, до июня 2018 года. В качестве ожидаемого залога он упомянул только акции БЭСК и "Детского мира".
Третий этап
На третьем этапе АФК "Система" должна не позднее 30 марта перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей. Источник финансирования — кредитные средства, предоставляемые "Системе" Сбербанком под залог освобожденных от ареста 31,76% акций МТС.
Затем в течение одного рабочего дня стороны просят московских судебных приставов частично снять арест с активов АФК "Система", а именно с 31,76% акций МТС, а в течение пяти рабочих дней — подают аналогичное заявление в башкирский арбитраж.
Этап 3.1
"Система" считается исполнившей свои обязательства по мировому соглашению в момент зачисления на счет "Башнефти" последней выплаты.
В течение одного дня после этого стороны просят московских и петербургских судебных приставов снять арест со всех остающихся под ним активов АФК.
Финиш
В течение трех рабочих дней после выполнения "Системой" всех обязательств по мировому соглашению "Роснефть" и "Башнефть" подают в башкирский арбитраж заявление об отказе от второго иска к "Системе" на 131,6 миллиарда рублей — по дивидендам, которые корпорация получила от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, а Башкирия — отказывается от своего аналогичного иска.
Со своей стороны АФК в тот же срок обязуется подать в московский арбитраж заявление об отказе от иска к "Роснефти" на 330 миллиардов рублей, в которые "Система" оценивала ущерб корпорации от судебных действий "Роснефти". Также АФК заявляет в Мосгорсуд об отказе от иска, оспаривавшего нотариальное заверение переписки менеджеров "Башнефти", которую "Роснефть" представляла в качестве доказательства в башкирский арбитраж.
В течение тех же трех рабочих дней стороны подают также заявления в башкирский арбитраж о полной отмене обеспечительных мер.
Также в документе указывается, что в случае задержки "Системой" исполнения обязательства по любому из трех этапов реализации мирового соглашения на срок свыше семи рабочих дней истцы вправе обратить взыскание на любое имущество, арестованное в рамках обеспечительных мер по обоим искам "Роснефти".
Допнагрузка
Утвержденный судом документ фиксирует и то, что "Система" обязуется обеспечить урегулирование до 30 марта за свой счет претензий своих акционеров к "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии, возникших в связи с судебными спорами сторон соглашения. Перечислены семь миноритариев, но оговаривается, что обязательство распространяется на все такие иски, поданные до утверждения мирового соглашения, то есть до 26 декабря.