Инфляция пятую неделю подряд держится на уровне 0,1%

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Инфляция в РФ с 19 по 25 декабря пятую неделю подряд оставалась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,5%, сообщил Росстат в среду.

С 21 по 27 ноября, с 28 ноября по 4 декабря, с 5 по 11 декабря, а также с 12 по 18 декабря инфляция в РФ была на уровне 0,1%. С 14 по 20 ноября рост цен был нулевым, а в период с 8 по 13 ноября инфляция в РФ также составила 0,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,1%; на свинину, говядину, пшено и маргарин – на 0,2-0,4%. Одновременно цены на гречневую крупу снизились на 0,9%, сахар-песок – на 0,5%, кур, муку и подсолнечное масло – на 0,1-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,3%, в том числе на помидоры и огурцы — по 7,7%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,6%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,5-2,6%, в месячном выражении в декабре рост цен ускорится до 0,4-0,5% после 0,2% в ноябре.