Путин сомневается в возможности строить новые города за полярным кругом

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Строить новые города за полярным кругом вряд ли возможно из-за смены климата, также возникает вопрос, как быть с уже построенными на сваях населенными пунктами, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов РФ.

"Да, у нас в значительной степени была утрачена привлекательность работы на северах, это правда, а в советское время были созданы стимулы, но они были созданы в рамках плановой экономики, когда все было государственным. Сейчас создать те же самые условия в новых экономических реалиях старыми методами вряд ли представиться возможным. Строить новые города за полярным кругом? Вы знаете, во-первых, экология меняется, климат меняется — сейчас ведь вопрос о том, что нам делать со многими населенными пунктами, которые построены в вечной мерзлоте, потому что там города же на сваях построены многие, и сваи эти вбиты в вечную мерзлоту, а она тает, и это вопрос", — сказал Путин.

Кроме того, добавил президент, "на постоянной основе строить новое жилье, новые города, капитальные строения в условиях Крайнего Севера, переселять туда людей — может быть, в каких-то случаях это и имеет смысл, может быть".

"Мы, как вы знаете, сейчас занялись обустройством Северного пути, транспортного этого коридора, причем комплексно этим занимаемся, обеспечиваем и безопасность, и защиту природы в этих регионах — имею в виду увеличение объемов хозяйственной деятельности в труднодоступных северных и очень чувствительных ко всяким вмешательствам в природу регионов. Но уверяю вас, иногда вахтовый метод гораздо более эффективен, чем вложение миллиардов, а может сотен миллиардов рублей в капитальное строительство", — отметил президент.

Хороший пример такого способа развития, заметил Путин, это "Ямал СПГ", где люди работают вахтовым методом, уровень заработной платы высокий, и условия "хорошие, достойные". Также есть удачные примеры у "Газпрома", добавил он.