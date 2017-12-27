Регионы должны контролировать рост сети унитарных предприятий, заявил Путин

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Рост сети унитарных предприятий, в которые передаются полномочия органов власти, — опасная тенденция и в центре, и на местах, регионы должны взять ситуацию на контроль, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Про рост сети унитарных предприятий, мы уже говорили… я с этим не могу не согласиться, это опасная тенденция — и в центре, и на местах. Этот рост предприятий…. к чему это приводит? Передаются полномочия органов власти в эти унитарные предприятия. Вместо того, чтобы напрямую исполнять свои обязательства перед гражданами, развивать экономику, туда деньги передаются бюджетные, и потом контроль утрачивается за тем, что там происходит ", — сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

Кроме всего прочего, создаются льготы для таких "своих предприятий, которые напрочь убивают всякую конкуренцию и повышают расходы", отметил он.

"Смертельный удар по конкуренции мы понимаем, что это такое — это никаких инвестиций. Что тогда инвестировать, если будут созданы очередные унитарные предприятия, и весь рынок будет передан туда? Так что же инвестировать и создавать мощности производственные, производить чего-то — толка не будет. От этого нужно избавляться, обращаю ваше внимание на это. Мы уже говорили об этом с правительством. Обращаю внимание руководителей регионов, нужно обязательно взять это на контроль", — добавил он.