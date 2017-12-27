Россия вновь стала лидером по объему денежных переводов в Молдавию

КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Объем денежных переводов из России в Молдавию остается на первом месте в общем списке трансфертов, поступающих в страну, занимая долю почти в треть, таковы данные Национального банка республики.

"В ноябре 2017 года объем банковских переводов денежных средств (на нетто основе) из-за границы в пользу физических лиц Молдавии составил 105,23 миллиона долларов США, увеличившись на 15,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", — отмечено в сообщении Нацбанка.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц основным партнером Молдавии остается Российская Федерация. Сумма денежных переводов составила 32,86 миллиона долларов США, или 31,2% от общего объема трансферов", — также сообщается в пресс-релизе ЦБ.

В первой тройке также по-прежнему остаются Израиль и Италия, откуда в Молдавию поступило за тот же период 18,59 миллиона долларов и 12,42 миллиона соответственно. Из США в республику перевели чуть больше 8 миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Германия, из которой переслали свыше 6 миллионов долларов.

Исторический максимум по объему денежных переводов был зарегистрирован в 2008 году, когда граждане Молдавии перевели на родину 1,66 миллиарда долларов. В 2016 году в республику поступило свыше 1 миллиарда долларов, включая примерно 400 миллионов долларов из России. Согласно статистике, денежные переводы остаются значительным источником поступлений в семейные бюджеты граждан страны.

Наиболее зависимы от трансфертов из-за границы жители молдавских сел. Республика находится в ситуации, когда из-за безработицы и низкого уровня доходов населения при высоких ценах на продукты, услуги и необходимые товары граждане страны вынуждены уезжать на заработки в другие государства. Чаще всего это Россия, Италия и Израиль.