Россия вновь стала лидером по объему денежных переводов в Молдавию

КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Объем денежных переводов из России в Молдавию остается на первом месте в общем списке трансфертов, поступающих в страну, занимая долю почти в треть, таковы данные Национального банка республики.
"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц основным партнером Молдавии остается Российская Федерация. Сумма денежных переводов составила 32,86 миллиона долларов США, или 31,2% от общего объема трансферов", — также сообщается в пресс-релизе ЦБ.
Исторический максимум по объему денежных переводов был зарегистрирован в 2008 году, когда граждане Молдавии перевели на родину 1,66 миллиарда долларов. В 2016 году в республику поступило свыше 1 миллиарда долларов, включая примерно 400 миллионов долларов из России. Согласно статистике, денежные переводы остаются значительным источником поступлений в семейные бюджеты граждан страны.
Наиболее зависимы от трансфертов из-за границы жители молдавских сел. Республика находится в ситуации, когда из-за безработицы и низкого уровня доходов населения при высоких ценах на продукты, услуги и необходимые товары граждане страны вынуждены уезжать на заработки в другие государства. Чаще всего это Россия, Италия и Израиль.