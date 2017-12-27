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Экономика

Путин прокомментировал идею отмены налогов в ряде регионов

16:0427.12.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился, что идея об освобождении бизнеса в ряде регионов от налогов не лишена смысла, однако есть риск, что в таких зонах начнут регистрироваться все предприятия страны.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Хотя такие идеи не лишены смысла. Вот только нужно как следует внимательно подумать над их реализацией", — заявил Путин на заседании Госсовета по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского освободить Сахалин от уплаты налогов, Путин напомнил, что этот регион является одним из ведущих по экономическим показателям в отличие от многих других регионов.  "Там собираемость очень высокая, и предприятия развиваются достаточно интенсивно, в том числе в энергетике. Если их еще при этом освободить от уплаты налогов, то там, конечно, может наступить такой налоговый рай. Есть только опасность, что вся экономика Российской Федерации тут же перерегистрируется в этой налоговой зоне", — сказал глава государства.

Ранее Жириновский в своем выступлении предложил ввести полностью безналоговую экономику на Сахалине, а при успешной реализации этого эксперимента распространить его на весь Дальний Восток и далее по стране до Калининграда.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"По Дальнему Востоку есть успехи (по улучшению инвестиционного климата — ред.), но давайте хотя бы на уровне острова Сахалин введем полностью безналоговую экономику, попробуем, если пойдет хорошо, тогда переведем весь Дальний Восток, а потом и Сибирь постепенно", — предложил Жириновский.

Лидер партии вспомнил про остров Утопию, где можно строить коммунизм. "Так и новое направление футуристической экономики — ну, маленький остров, там население миллиона нет, он изолирован. Там попробовать полностью без налогов, но все заработанные деньги вкладываются только в экономику Сахалина. Я вас уверяю, все получится хорошо, туда поедут люди — многие мечтают стать быстро миллионерами, но честно. А потом дальше распространять, может до Калининграда дойдет через 30 лет, через 40", — добавил он.

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