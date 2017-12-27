Путин назвал необходимые условия инвестиционной привлекательности России

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Для повышения инвестиционной привлекательности российских регионов необходимы налоговая и политическая стабильность и движение вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для того, чтобы инвестиционные условия были надежными, привлекательными нам, безусловно, нужна стабильность, и с точки зрения налоговой политики государства, с точки зрения различных административных правовых процедур. Ну, и нужна политическая стабильность", — заявил Путин на заседании Госсовета по инвестиционной привлекательности регионов.

Он подчеркнул, что без такой работы "никаких инвестиций не будет".

"Кто будет вкладывать деньги или в регионы, или в страну в целом, если не известно, что завтра там произойдет, что случиться? Поэтому, безусловно, нужно обновление, безусловно, нам нужно движение вперед. Но все это должно происходить спокойным эволюционным путем, предсказуемым на каждом шаге", — подытожил президент.