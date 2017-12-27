"Швабе" намерен включиться в реализацию проекта "Локомотивы роста"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский холдинг "Швабе" планирует принимать активное участие в проекте "Локомотивы роста", который направлен на формирование новой промышленной политики России, сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

"Сегодня научно-технический потенциал и производственные мощности почти всех предприятий холдинга нацелены на развитие гражданского приборостроения и высоких технологий. В сотрудничестве с ведущими научными и учебными учреждениями нашей страны мы создаем высокотехнологичные изделия, отвечающие вызовам современного мира. Они активно внедряются в лечебных учреждениях России и прямо сейчас работают на благо сохранения здоровья россиян уже в десятках регионов. Следуя вектору развития российской промышленности, "Швабе" не только замещает импорт, но и уверенно создает уникальные отечественные продукты. Наш холдинг открыт для сотрудничества и планирует принимать активное участие в проекте "Локомотивы роста", — сказал заместитель генерального Ожгихин.

Федеральный партийный проект "Локомотивы роста", созданный в 2017 году, рассчитан на пять лет. Проект должен стать площадкой, на которой будут формироваться предложения и инициативы по индустриальному развитию России при участии представителей науки, промышленности и образования.

Пресс-служба холдинга сообщила, что на экспозиции, которая была открыта в рамках проходившего в Москве 22-23 декабря XVII Съезда партии "Единая Россия", "Швабе" продемонстрировал высокотехнологичные приборы для телемедицины и разработки российских ученых, инженеров и врачей в сфере кардиологии и протезирования.