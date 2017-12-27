Жириновский: в России необходимо подготовить специалистов по криптовалюте

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Необходимо открывать учебные программы в вузах, которые бы готовили специалистов по криптовалюте и другим валютам, сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов РФ.

"Профориентация должна быть. Появилось понятие — криптовалюта. На первое сентября приняты студенты на это отделение — кафедру или какой-то семинар? Через 4 года они должны прийти и в экономику — специалисты по криптовалюте и другим валютам. Это будет тенденция идти. Никакой вуз не открыл даже ни отделения, ни специалистов нет", — сказал Жириновский, добавив, что "должна быть ревизия специальностей".