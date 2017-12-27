Мосгордума сократила свои расходы на 2018 год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мосгордума (МГД) сократила свои расходы на 2018 год на 5% по сравнению с текущим годом, до почти 1,6 миллиарда рублей.

"Общий объем бюджетных ассигнований на 2018 год составляет 1,597 миллиарда рублей, что на 5% меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности думы в 2017 году", — сказал руководитель аппарата МГД Юрий Дмитриев в ходе заседания.

Он отметил, что фонд оплаты труда определен в соответствии с законом Москвы и остался без изменений на уровне расходов 2017 года.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение деятельности аппарата МГД, согласно пояснительной записке, составляют 724 миллиона рублей, что на 59 миллионов рублей, или на 7,6%, меньше аналогичных расходов 2017 года.

"Уменьшение объема расходов связано с тем, что в 2017 году были выполнены работы, связанные с расширением функционала существующих мультимедийных систем (конгресс-системы, централизованной системы единого управления комплексом видеоконференции), а также работы по созданию единого аудио- и видеоархива мероприятий, проводимых в Московской городской думе", — следует из пояснительной записки.

Расходы на эксплуатацию информационных систем и ресурсов на 2018 год составляют почти 77 миллионов рублей — увеличение расходов на 16,7 миллиона рублей связано с необходимостью развития сайта столичного парламента, в том числе с доработкой модулей и персональных страниц депутатов, а также созданием аппаратно-программного комплекса "Электронный архив".

Отмечается, что предельные объемы бюджетных ассигнований согласованы с департаментом финансов Москвы и проверены столичной контрольно-счетной палатой.