Мосгордума сократила свои расходы на 2018 год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мосгордума (МГД) сократила свои расходы на 2018 год на 5% по сравнению с текущим годом, до почти 1,6 миллиарда рублей.
Он отметил, что фонд оплаты труда определен в соответствии с законом Москвы и остался без изменений на уровне расходов 2017 года.
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение деятельности аппарата МГД, согласно пояснительной записке, составляют 724 миллиона рублей, что на 59 миллионов рублей, или на 7,6%, меньше аналогичных расходов 2017 года.
"Уменьшение объема расходов связано с тем, что в 2017 году были выполнены работы, связанные с расширением функционала существующих мультимедийных систем (конгресс-системы, централизованной системы единого управления комплексом видеоконференции), а также работы по созданию единого аудио- и видеоархива мероприятий, проводимых в Московской городской думе", — следует из пояснительной записки.
Отмечается, что предельные объемы бюджетных ассигнований согласованы с департаментом финансов Москвы и проверены столичной контрольно-счетной палатой.