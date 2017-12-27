Ростовский губернатор предложил снижать проценты по кредитам для регионов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил проработать меры для снижения процентных ставок по коммерческим кредитам для региональных бюджетов.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах в среду потребовал от руководства регионов быстрее разрешить ситуацию с реструктуризацией кредитов, которые были получены в коммерческих банках под высокий процент. Президент добавил, что регионы не должны набирать новые долги и разбрасываться бюджетными средствами, которые нужно тратить на оздоровление финансовой системы.

"Остается весьма актуальным вопрос снижения ставок банковского кредитования субъектов федерации для обеспечения финансовой стабильности. Банком России были приняты меры регулятивного характера. Есть рекомендации кредитовать бюджеты субъектов под ставки не более чем ключевая плюс один процент. В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о дальнейших мерах по снижению процентных ставок по коммерческим кредитам непосредственно для региональных бюджетов", — заявил Голубев на заседании Госсовета.

"Выражу консолидированное мнение субъектов – необходимо найти более мягкую модель взаимодействия коммерческих банков и субъектов РФ", — добавил он.

"Просим поручить правительству РФ совместно с Банком России проработать меры, которые направлены на снижение нагрузки на бюджеты регионов, связанные с уплатой процентов банкам. Например, в качестве такой меры предлагается установить специальный режим кредитования Банком России для обеспечения кредитной поддержки региональных бюджетов под пониженную процентную ставку при наличии согласования Минфина России", — сказал Голубев.