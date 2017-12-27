МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил президента РФ Владимира Путина возобновить программу создания особых экономических зон (ОЭЗ) в регионах.

Он напомнил, что в мае 2016 года после проверки были обнаружены нарушения и неэффективность деятельности особых экономических зон. "С того времени правительство Российской Федерации, региональные власти провели значительную работу. Сегодня есть, на мой взгляд, все основания полагать, что такой мораторий, Владимир Владимирович, хотелось бы снять", — сказал Воробьев.

"Это позволило бы территориям образовывать новые особые экономические зоны, привлекать новых инвесторов, но и, безусловно, предоставлять комплекс региональных и федеральных льгот", — пояснил он.

В настоящее время создание новых особых экономических зон в России приостановлено. Ранее работа неэффективных зон была прекращена, а все остальные переданы региональным властям.