Новгородский губернатор предлагает вести видеозапись при проверках бизнеса

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, руководящий рабочей группой Госсовета по повышению инвестиционной привлекательности регионов, предложил вести видеозапись всех проверок предпринимателей.

"У нас работает единый реестр проверок, но пока он содержит неполную информацию. Считаю необходимым включить в него все контрольные и иные мероприятия, проводимые соответствующими органами в отношении предпринимателей на территории каждого субъекта Российской Федерации. При этом при проведении всех проверок должна вестись видеозапись, которая будет храниться не менее года и предоставляться органам прокуратуры для осуществления надворных полномочий", — сказал Никитин на заседании Госсовета в среду.

Повестка дня Госсовета ранее была утверждена распоряжением президента: "Инвестиционная привлекательность регионов — основа экономического развития Российской Федерации".

Российские бизнесмены фиксируют увеличение давления на свою деятельность со стороны контрольно-надзорных органов, несмотря на общее улучшение инвестиционного климата в регионах страны, заявил ранее руководитель департамента развития инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ) Виталий Храмушин.