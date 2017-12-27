Новгородский губернатор предлагает вести видеозапись при проверках бизнеса

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, руководящий рабочей группой Госсовета по повышению инвестиционной привлекательности регионов, предложил вести видеозапись всех проверок предпринимателей.
Повестка дня Госсовета ранее была утверждена распоряжением президента: "Инвестиционная привлекательность регионов — основа экономического развития Российской Федерации".
Российские бизнесмены фиксируют увеличение давления на свою деятельность со стороны контрольно-надзорных органов, несмотря на общее улучшение инвестиционного климата в регионах страны, заявил ранее руководитель департамента развития инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ) Виталий Храмушин.