Нужно определиться с финансированием приоритетных проектов, считает Путин

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Власти России должны определить механизмы гарантированного финансирования приоритетов и инфраструктурных проектов в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Госсовете по развитию инвестиционной привлекательности регионов РФ.

"В наступающем году правительство должно принять стратегию долгосрочного пространственного развития страны, в которой определит конкурентные преимущества и точки роста для каждого субъекта РФ, их экономическую специализацию в межрегиональных и международных кооперационных связях", — отметил Путин.

По его словам, эта работа должна идти параллельно с внесением изменений в государственные и муниципальные программы, в планы естественных монополий по размещению транспортных, энергетических и социальных объектов.

"Нам нужно сосредоточиться на достижении конкретного результата, определить механизмы гарантированного финансирования приоритетов и инфраструктурных проектов, важных для развития региона и работы бизнеса", — добавил глава государства.

По словам Путина, такая работа позволит задать внятные и предсказуемые ориентиры для частных инвестиционных инициатив и бизнес-проектов.