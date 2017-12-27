Трутнев рассказал о возможном наказании Соколова и Нерадько

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что пока нет решения по его предложению наложить дисциплинарное взыскание на руководителей Минтранса и Росавиации из-за проблем с финансированием аэропортов Дальнего Востока.

"Пока никаких решений нет", — сказал он РИА Новости.

В начале декабря Трутнев сообщил, что поручил провести служебное расследование после того, как на реконструкцию аэропортов Дальнего Востока не дошла часть бюджетных средств, и уволить двух заместителей главы Росавиации.

Ранее Трутнев раскритиковал Минтранс за невыполнение программы по реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке — по словам вице-премьера, часть средств не была освоена. В частности, как заявил Трутнев, в 2013 году на развитие аэродромной инфраструктуры было выделено 106,1 миллиарда рублей, из них более 64 миллиардов не были освоены. В пресс-службе Минтранса позже сообщили РИА Новости, что Росавиация получала средства для реконструкции аэропортов Дальнего Востока в меньшем объеме из-за корректировок Минвостокразвития.