Путин: от бизнеса регулярно поступают жалобы на действия надзорных структур

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. От бизнеса регулярно поступают жалобы на действия контрольно-надзорных и силовых структур на местах, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета.

"Очень важный момент — это эффективное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных структур. От бизнеса регулярно поступают нарекания — жалобы на действия контрольно-надзорных и силовых структур на местах. Причем, страдают от них те предприниматели, которые работают в основном в белую, в правовом поле, а выигрывают те, кто действуют полулегально, находятся в серой зоне экономики", — заявил Путин.