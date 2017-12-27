Путин потребовал от регионов разрешить ситуацию с перекредитованием

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал от руководства регионов быстрее разрешить ситуацию с реструктуризацией кредитов, которые были получены в коммерческих банках под высокий процент.

На заседании госсовета глава государства отметил, что ранее поручил министерствам и ведомствам регулярно ему докладывать, как идет работа по оздоровлению финансов в регионах РФ.

"Уже говорил об этом публично и с болью в сердце еще раз могу сказать уже и в этом составе: есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея эту возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками – это вообще странно. Посмотрю на это дополнительно еще раз", — заявил Путин на заседании Госсовета по инвестиционной привлекательности регионов.

Президент подчеркнул, что возможность перекредитоваться по более выгодной процентной ставке у регионов есть. "Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование — нет, сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать?", — возмутился Путин.

Глава государства поручил "повнимательнее и как можно быстрее эту ситуацию решить". "Обращаю внимание регионов и федеральных структур – все обязательства, взятые в рамках соглашения о реструктуризации, должны выполняться в полном объеме. Будем рассматривать это как важный показатель эффективности и результативности работы руководства регионов и ведомств", — подчеркнул он.