Санкции не оказали воздействия на "Газпром нефть", заявил глава компании

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Санкции против РФ не оказали существенного воздействия на "Газпром нефть", заявил глава компании Александр Дюков.
"Первые санкции были введены в 2014 году, они, прежде всего, конечно, коснулись ТЭК и нефтяной отрасли — ограничение финансирования и секторальные санкции. Лучше, наверное, говорят наши производственные и финансовые результаты: за все это время и низких цен, и вот этих секторальных ограничений, мы устойчиво наращивали добычу, устанавливали рекорд по добыче каждый год", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос.
Дюков отметил, что импортозависимость компании существенно снизилась.
"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.