Санкции не оказали воздействия на "Газпром нефть", заявил глава компании

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Санкции против РФ не оказали существенного воздействия на "Газпром нефть", заявил глава компании Александр Дюков.

"Первые санкции были введены в 2014 году, они, прежде всего, конечно, коснулись ТЭК и нефтяной отрасли — ограничение финансирования и секторальные санкции. Лучше, наверное, говорят наши производственные и финансовые результаты: за все это время и низких цен, и вот этих секторальных ограничений, мы устойчиво наращивали добычу, устанавливали рекорд по добыче каждый год", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос.

Дюков отметил, что импортозависимость компании существенно снизилась.

"Что касается импортозамещения, нашей компанией очень много сделано. Те программы импортозамещения, которые созданы или разрабатываются, разработаны и реализуются, они уже приносят свой эффект. Если говорить об импортозависимости, какой она была 3-4 года назад и сейчас, то сейчас ситуация совсем другая. Конечно, мы зависим по ряду продуктов и технологий, но это всего лишь вопрос времени, когда можно будет говорить о полной импортонезависимости российской нефтяной отрасли", — сказал глава компании.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.