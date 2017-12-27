Миллер и Додон обсудили транзит и поставки газа в Молдавию

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном, обсудили вопросы транзита российского газа и прохождение отопительного сезона Молдавией, говорится в сообщении "Газпрома".

"На встрече были рассмотрены текущие вопросы энергетического сотрудничества. В частности, внимание было уделено надежному прохождению отопительного сезона в республике. Отмечено, что "Газпром" обеспечивает поставки газа молдавским потребителям в необходимых объемах", — говорится в сообщении.

"Стороны также обсудили вопросы, связанные с транзитом российского газа через территорию Молдовы в страны дальнего зарубежья", — говорится в сообщении.

Ранее в среду Додон написал на своей странице в Fаcebook, что обратился к главе "Газпрома" с просьбой предоставить республике скидку на российский газ в размере 10-15%.

В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в Молдавию и транзит через территорию республики до конца 2019 года. В 2016 году "Газпром" поставил в республику около 3 миллиардов кубометров газа. "Газпром", которому принадлежит 50% АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдавию.