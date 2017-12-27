МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бронетанковый холдинг в составе госкорпорации "Ростех" может быть создан не раньше чем через три-четыре года, когда пройдет санация основных предприятий отрасли — "Уралвагонзавода" и "Курганмашзавода", заявил в среду в интервью газете "Коммерсант" гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Если бы "Уралвагонзавод" был в нормальном финансовом состоянии, то можно было бы и объединить. Но поскольку и "Курганмашзавод" весь в долгах, и "Уралвагонзавод", то сейчас это не так актуально. Если они объединятся, то могут и утонуть — и вытащить их из ямы будет уже очень сложно… Полагаю, не менее трех-четырех лет. И только после этого можно будет думать про холдинг", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о создании "heavy metal холдинга" на базе УВЗ и "Курганмашзавода", которые сегодня проходят процедуры по переходу в состав "Ростеха".