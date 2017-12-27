Новые санкции США могут стать болезненными для "Ростеха", считает Чемезов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что очередные санкции, которые США могут ввести в начале 2018 года, будут болезненными для госкорпорации, а скорой отмены ограничительных мер Вашингтона в отношении Москвы ждать не стоит.
Чемезов полагает, что эти санкции "отменят уже не при нашей жизни". "При вашей — может быть, при моей — точно нет", — заявил он корреспонденту газеты.
Чемезов также сообщил, что из-за действующих санкций "Ростех" потерял ряд рынков, в том числе американский – применительно к продукции "Калашникова".
Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер США введут в конце января – начале февраля.