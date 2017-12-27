Новые санкции США могут стать болезненными для "Ростеха", считает Чемезов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что очередные санкции, которые США могут ввести в начале 2018 года, будут болезненными для госкорпорации, а скорой отмены ограничительных мер Вашингтона в отношении Москвы ждать не стоит.

"Там будут болезненные для нас точки. Удар будет наноситься не только по логистике наших перевозок, но и коснется, по всей видимости, наших партнеров… Будем работать, искать варианты выхода из ситуации", — сказал Чемезов в интервью газете "Коммерсант".

Чемезов полагает, что эти санкции "отменят уже не при нашей жизни". "При вашей — может быть, при моей — точно нет", — заявил он корреспонденту газеты.

Чемезов также сообщил, что из-за действующих санкций "Ростех" потерял ряд рынков, в том числе американский – применительно к продукции "Калашникова".

"Но взамен нашли другие точки сбыта продукции в латиноамериканском регионе, в арабском мире… Я понимаю, что все эти санкции — это конкретный пример недобросовестной конкуренции. Они стараются оказывать давление, понимая, что наше оружие очень конкурентоспособное, по цене более дешевое, а по качеству не уступает аналогам из Америки или Европы, а зачастую и превосходит. Естественно, им это не нравится, ведь они теряют рынок", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер США введут в конце января – начале февраля.