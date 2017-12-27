Курс биткоина растет после резкого падения

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Курс биткоина растет после падения почти на 27 процентов на прошлой неделе, следует из данных торгов.

По информации портала CoinMarketCap , по состоянию на 7:50 мск самая популярная в мире криптовалюта дорожала на 12,09 процента — до 16,77 тысячи долларов. На бирже Bitfinex цена биткоина увеличилась на 11,77 процента, до 16,35 тысячи долларов, на GDAX — на 4,08 процента, до 16,43 тысячи долларов. По данным сайта Coindesk , курс вырос на 4,24 процента, до 16,41 тысячи долларов.

Как отмечает агентство Рейтер, на прошлой неделе биткоин потерял больше половины стоимости на некоторых торговых площадках. Семнадцатого декабря его цена доходила до 20 тысяч долларов.

Эксперты считают, что такое падение — естественная коррекция после уверенного роста. Более резкое снижение стоимости биткоина наблюдалось только в декабре 2013 года — тогда курс рухнул на 28,07 процента.

"Последнее движение цен показывает, что биткоин по-прежнему является спекулятивным капиталовложением. На торгах биткоином сохраняется огромная волатильность", — заявил Рейтер главный стратег мирового рынка Invesco Кристина Хупер.

При этом с начала года биткоин подорожал примерно в двадцать раз.

Что касается других криптовалют, то, согласно CoinMarketCap, Ethereum поднималась в цене на 1,09 процента — до 783,7 доллара, Bitcoin Cash — на 1,4 процента, до 3,05 тысячи долларов, стоимость Ripple увеличилась на 9,58 процента, до 1,23 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 615,515 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится примерно 45 процентов всего рынка.