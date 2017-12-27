Курс биткоина растет после резкого падения

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Курс биткоина растет после падения почти на 27 процентов на прошлой неделе, следует из данных торгов.
Как отмечает агентство Рейтер, на прошлой неделе биткоин потерял больше половины стоимости на некоторых торговых площадках. Семнадцатого декабря его цена доходила до 20 тысяч долларов.
Эксперты считают, что такое падение — естественная коррекция после уверенного роста. Более резкое снижение стоимости биткоина наблюдалось только в декабре 2013 года — тогда курс рухнул на 28,07 процента.
При этом с начала года биткоин подорожал примерно в двадцать раз.
Что касается других криптовалют, то, согласно CoinMarketCap, Ethereum поднималась в цене на 1,09 процента — до 783,7 доллара, Bitcoin Cash — на 1,4 процента, до 3,05 тысячи долларов, стоимость Ripple увеличилась на 9,58 процента, до 1,23 доллара.
Капитализация рынка криптовалют составляет 615,515 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится примерно 45 процентов всего рынка.