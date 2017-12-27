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Экономика

Эксперты рассказали, сможет ли биткоин потеснить золото

03:5127.12.2017
(обновлено: 04:16 27.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткойн. Архивное фотоКриптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Взрывной рост курса биткоина в последние месяцы и растущая капитализация рынка криптовалют заставили трейдеров задуматься: может ли биткоин со временем стать популярнее проверенного веками безопасного актива — золота?

С начала декабря стоимость традиционного биткоина (BTC) подскочила, по данным портала CoinMarketCap, почти в 1,6 раза, а по данным биржи Bitfinex — в 2,13 раза. При этом стоимость февральских фьючерсов на золото за аналогичный период выросла всего на 4,36%.

Аналитики, опрошенные РИА Новости, радикально разошлись во мнениях: традиционные инвесторы по-прежнему верят в золото, тогда как участники крипторынка, напротив, делают ставки на биткоин.

Не конкуренты

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Большинство экспертов, опрошенных РИА Новости, уверены, что биткоин не сможет стать таким же надежным активом, как золото, — у криптовалюты нет многих технических свойств, а также стабильности и защиты.

"Биткоин не отбирает спрос у золота, несмотря на свою взрывную траекторию. Дело в том, что у этих активов, если биткоин вообще можно назвать активом, разные инвесторы", — считает вице-президент компании "Золотой монетный дом" Алексей Вязовский.

"Покупатели инвестиционного золота, будь то слитки или монеты, автоматически попадают под государственное регулирование, есть внятная система налогообложения, крупные компании-продавцы. Тем временем торговля биткоином не регулируется, выставляя регуляторные барьеры перед профессиональными инвесторами. Да и объемы рынка не сравнить", — комментирует эксперт.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Обороты мировой торговли золотом достигает 8,2 триллиона долларов в год, тогда как объем всего рынка криптовалют (включая биткоин) – около 500 миллиардов долларов, напомнил он. "Это означает, что ликвидность площадок несопоставима. Золото всегда легко купить и продать. Тот же биткоин, особенно во время пика волатильности или ареста счетов очередной криптобиржи, иногда вообще невозможно реализовать", — отмечает Вязовский.

Массового выхода инвесторов из золота в связи с резким ростом котировок биткоина не наблюдается, в том числе со стороны ETF. "Биржевые индексные фонды, инвестирующие в желтый металл, в последнее время нарастили количество золота в своем владении до максимального с середины 2013 года объема (+12% с начала года)", — говорит Вязовский. Он не исключает, что "пузырь" биткоина лопнет, и золото резко подскочит в цене как главный мировой актив-убежище.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт спрогнозировал рост биткоина к концу года
Аналитик по товарным рынкам АО "Открытие Брокер" Оксана Лукичева также сомневается, что криптовалюты смогут "затмить" золото. "Биткоин является маргинальным и очень рискованным инструментом для спекуляций. Даже для торговли фьючерсами на биткоин на CME брокеры требуют 100% обеспечение сделок. Золото – это традиционный защитный актив, так что биткоин и золото как классы даже не пересекаются с точки зрения вложения средств", — считает она.

По ее словам, "Открытие Брокер" не рекомендует своим клиентам участвовать в столь рискованных вложениях, — слишком велика вероятность потерь.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава и основатель компании Fundery Эдуард Ланчев и вовсе полагает, что сравнение биткоина с золотом — это лишь попытка заработать. "Биткоин и безопасность — понятия несовместимые. Но для псевдо-аналитиков сравнение биткоина с золотом — настоящая золотая жила", — говорит он.

Заместитель генерального директора по финансам золотодобывающей компании Polymetal Максим Назимок занял более мягкую позицию. "У криптовалют однозначно есть будущее, однако даже в отдаленной перспективе они не могут претендовать на роль конкурентов золота, и тем более, взять на себя его функции. Золото было и останется универсальным страховым активом, который незаменим в случаях серьезных сложностей монетарных систем", — сказал он.

Новый тип?

Криптовалюта биткоин
CC0 / vjkombajn /
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В тоже время вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова считает, что популярность биткоина как нового типа вложения средств будет расти и со временем создаст конкуренцию золоту. Эксперт полагает, что биткоин привлекательнее, так как криптовалюта мобильнее золота и может делиться на части (сатоши).

"Еще одна причина, которая поможет биткоину стать главным активом-убежищем, это тот факт, что сейчас биткоин среди криптовалют занял положение, которое в мире обычных денег занимает доллар: все криптовалюты котируются в биткоине и оцениваются по отношению к нему. Он стал первым и создал весь мир криптовалют, а его техническое несовершенство не способно нейтрализовать это исходное преимущество и мешает ему так же мало, как мало мешала доллару низкая защищенность купюр до 2014 года", — отмечает Иванова.

С ней согласен технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz). "Число возможностей использования золота быстро сокращается. Его сложно хранить, тратить, держать в безопасности. BTC (традиционный биткоин — ред.) лучше во всех смыслах", — убежден он.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ответ биткоину: в Израиле хотят создать национальную криптовалюту
Многие инвесторы уже начинают рассматривать биткоин как способ хеджирования рисков, говорит руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев. "Если раньше они вкладывались только в золото, то теперь вкладываются и в биткоин. Мы видим, что у многих инвесторов появляются легальные механизмы вложения — например, те же фьючерсы. Это инструмент, который можно купить, легально и официально, и таким образом можно тоже вкладывать в криптовалюту", — отметил он.

По его прогнозу, в перспективе нескольких лет биткоин сможет доказать свою надежность и стать таким же безопасным активом, как золото.

В свою очередь, Лукичева из "Открытия Брокер" полагает, что у криптовалют может быть будущее при условии их легализации как средств платежа. Пока расчетные операции с криптовалютами не считаются финансовыми и не могут считаться легальными.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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borman3d
Менять пузырь долларовый на пузырь виртуальный... Так и спишут долги спш после " хлопка" Дальше интересно что придумают?
04:41
27.12.2017
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