Эксперты рассказали, сможет ли биткоин потеснить золото

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Взрывной рост курса биткоина в последние месяцы и растущая капитализация рынка криптовалют заставили трейдеров задуматься: может ли биткоин со временем стать популярнее проверенного веками безопасного актива — золота?
С начала декабря стоимость традиционного биткоина (BTC) подскочила, по данным портала CoinMarketCap, почти в 1,6 раза, а по данным биржи Bitfinex — в 2,13 раза. При этом стоимость февральских фьючерсов на золото за аналогичный период выросла всего на 4,36%.
Аналитики, опрошенные РИА Новости, радикально разошлись во мнениях: традиционные инвесторы по-прежнему верят в золото, тогда как участники крипторынка, напротив, делают ставки на биткоин.
Не конкуренты
9.2%Конечно, у криптовалют большие перспективы
14.1%Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)
54.9%Нет, я не доверяю криптовалютам
21.8%Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся
"Биткоин не отбирает спрос у золота, несмотря на свою взрывную траекторию. Дело в том, что у этих активов, если биткоин вообще можно назвать активом, разные инвесторы", — считает вице-президент компании "Золотой монетный дом" Алексей Вязовский.
"Покупатели инвестиционного золота, будь то слитки или монеты, автоматически попадают под государственное регулирование, есть внятная система налогообложения, крупные компании-продавцы. Тем временем торговля биткоином не регулируется, выставляя регуляторные барьеры перед профессиональными инвесторами. Да и объемы рынка не сравнить", — комментирует эксперт.
Массового выхода инвесторов из золота в связи с резким ростом котировок биткоина не наблюдается, в том числе со стороны ETF. "Биржевые индексные фонды, инвестирующие в желтый металл, в последнее время нарастили количество золота в своем владении до максимального с середины 2013 года объема (+12% с начала года)", — говорит Вязовский. Он не исключает, что "пузырь" биткоина лопнет, и золото резко подскочит в цене как главный мировой актив-убежище.
По ее словам, "Открытие Брокер" не рекомендует своим клиентам участвовать в столь рискованных вложениях, — слишком велика вероятность потерь.
Заместитель генерального директора по финансам золотодобывающей компании Polymetal Максим Назимок занял более мягкую позицию. "У криптовалют однозначно есть будущее, однако даже в отдаленной перспективе они не могут претендовать на роль конкурентов золота, и тем более, взять на себя его функции. Золото было и останется универсальным страховым активом, который незаменим в случаях серьезных сложностей монетарных систем", — сказал он.
Новый тип?
"Еще одна причина, которая поможет биткоину стать главным активом-убежищем, это тот факт, что сейчас биткоин среди криптовалют занял положение, которое в мире обычных денег занимает доллар: все криптовалюты котируются в биткоине и оцениваются по отношению к нему. Он стал первым и создал весь мир криптовалют, а его техническое несовершенство не способно нейтрализовать это исходное преимущество и мешает ему так же мало, как мало мешала доллару низкая защищенность купюр до 2014 года", — отмечает Иванова.
С ней согласен технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz). "Число возможностей использования золота быстро сокращается. Его сложно хранить, тратить, держать в безопасности. BTC (традиционный биткоин — ред.) лучше во всех смыслах", — убежден он.
По его прогнозу, в перспективе нескольких лет биткоин сможет доказать свою надежность и стать таким же безопасным активом, как золото.
В свою очередь, Лукичева из "Открытия Брокер" полагает, что у криптовалют может быть будущее при условии их легализации как средств платежа. Пока расчетные операции с криптовалютами не считаются финансовыми и не могут считаться легальными.