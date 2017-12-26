Цена на нефть марки WTI впервые за полтора года превысила $60 за баррель

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Цена на нефть марки WTI впервые с 25 июня 2015 года превысила 60 долларов за баррель на новостях о взрыве на ливийском нефтепроводе, ведущем к порту Эс-Сидр, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.32 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,55% — до 66,38 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,41%, до 59,88 доллара за баррель. Ранее марка WTI достигала отметки в 60,01 доллара за баррель.