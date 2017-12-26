Корпорацию развития Нижегородской области создадут в 2018 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Корпорацию развития Нижегородской области, которая сконцентрируется на эффективной работе с инвесторами, планируется создать в 2018 году, сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

"Инвестиционная привлекательность — это очень комплексный вопрос, естественно, что это и снижение административных барьеров, это улучшение административных процедур. Над всем этим нужно работать. Я считаю, что одним из ключевых элементов может стать единое окно, которое будет работать с инвесторами, обслуживать их интересы… — это корпорация развития Нижегородской области, которую мы должны будем в следующем году создать", — сказал Никитин во вторник журналистам.

До этого на встрече с представителями регионального правительства, руководителями предприятий и общественных организаций глава региона отметил, что сегодня на фоне соседних регионов в Приволжском федеральном округе Нижегородская область, " к сожалению, существенно отстает по показателям объёма инвестиций и количества инвесторов". По его словам, объём инвестиций в основной капитал в регионе снижался.

"Нам предстоит большая работа в самых разных сферах — снизить административные барьеры, усовершенствовать систему единого окна, расширить спектр электронных услуг, сократить сроки выделения земли, необходима активизация работы с федеральными институтами развития, естественно, необходима активизация работы с инвесторами", — подчеркнул Никитин.

Он также предложил "консолидировать функции по привлечению инвестиций и экономического развития в одном органе исполнительной власти — министерстве экономического развития и инвестиций". В действующей структуре регионального правительства эти вопросы курируют два министерства.

Подводя итоги работы, Никитин отметил, что с момента его назначения врио нижегородского губернатора в сентябре этого года, достигнуты договорённости о реализации крупных проектов на территории региона с компаниями "Лукойл", " Газпром", "ОМК", " Россети".

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