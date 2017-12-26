Судебные приставы сняли запрет на получение АФК "Система" дивидендов от МТС

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Судебные приставы в рамках реализации мирового соглашения "Роснефти" и АФК "Система" сняли ограничения на получение корпорацией доходов по акциям МТС, сети клинок "Медси" и "Башкирской электросетевой компании" (БЭСК), сообщила АФК.

"В соответствии с постановлением управления Федеральной службы судебных приставов по Москве с 26 декабря отменены ограничения на получение доходов по принадлежащим корпорации и АО "Система-Инвест" 31,76% акций ПАО "МТС", 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО "БЭСК", — говорится в сообщении.

"Указанные выше ограничения сняты в рамках реализации мирового соглашения, заключенного корпорацией и АО "Система-Инвест" с НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республикой Башкортостан 22 декабря 2017 года и утвержденного Арбитражным судом Республики Башкортостан 26 декабря 2017 года", — добавляет компания.

В рамках двух исков "Роснефти" к "Системе" башкирский арбитраж принял обеспечительные меры, арестовав почти все активы АФК: 31,76% акций МТС, 100% акций сети клиник "Медси", 90,47% акций БЭСК, 52,09% акций "Детского мира", 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций МТС-Банка, 100% долей в ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей в ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей в ООО "Группа "Кронштадт", 45,96% долей в ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей в ООО "Объединенное мостостроительное предприятие".

Суд также заморозил право ответчиков на получение дивидендов по арестованным ценным бумагам и долям.