Руденя: в Тверской области три региональные трассы станут федеральными

ТВЕРЬ, 26 дек — РИА Новости. Три региональные дороги в Тверской области, соединяющие Тверь и Ржев, город Зубцов и Смоленскую область, а также Тверь и Калязин с Ярославской областью планируется передать в федеральную собственность, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"В течение года мы планируем провести работу по передаче этих дорог. Это позволит повысить уровень их содержания. Надеемся, что совместно с федеральным центром мы будем из года в год приводить в порядок наши дороги и делать так, чтобы они становились не предметом критики, а примером для других", — привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.

Как отмечается в сообщении, принятию данного решения предшествовали консультации главы региона в правительстве РФ, с руководителями Минтранса и компании "Росавтодор".

В пресс-службе напомнили, что в 2017 году объем регионального Дорожного фонда составил свыше 8 миллиардов рублей, или 13,9% от общих расходов областного бюджета. В программу ремонтных работ в 2017 году было включено на 76 километров дорог больше, чем в 2016 году (224 километра). В 2017 году существенно увеличилась поддержка муниципальных образований: на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог, а также дворовых территорий было направлено 1,8 миллиарда рублей. Кроме того, были приведены в порядок магистральные улицы областного центра за счет средств бюджета города Москвы.

В 2018 году в Тверской области планируется сохранить объемы ремонта дорог на уровне 2017 года. В первую очередь, в планы будут включены дороги по туристским маршрутам, участки с повышенной аварийностью и дороги, на необходимость ремонта которых указывали местные жители, добавили в пресс-службе.

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