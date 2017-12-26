Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи российского президента с членами кабинета министров в Доме правительства РФ. 26 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи российского президента с членами кабинета министров в Доме правительства РФ. 26 декабря 2017

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству скорректировать стратегические документы с учетом возможных угроз энергетической безопасности РФ, связанных с развитием производства сжиженного природного газа (СПГ) в мире, говорится в материалах, опубликованных на сайте Кремля.

"Правительству РФ… обеспечить корректировку документов стратегического планирования…, предусмотрев определение угроз энергетической безопасности Российской Федерации, связанных с развитием производства СПГ в мире, а также определение мер, направленных на их предотвращение, минимизацию или преодоление в условиях широкого применения механизмов экономического и политического противодействия расширению добычи и экспорта российского природного газа", — говорится в материалах.

"Доклад – до 1 июня 2018 года", — говорится в материалах. После этого правительство РФ будет докладывать президенту по данному вопросу раз в полгода.

Речь идет о корректировке доктрины энергетической безопасности РФ, транспортной стратегии РФ до 2030 года, проекта энергостратегии РФ на период до 2035 года и проекта генеральной схемы развития газовой отрасли РФ на период до 2035 года.

Также при корректировке этих документов правительству поручено определить приоритетные направления государственной политики в сфере производства, транспортировки, хранения и использования СПГ, а также этапы развития отечественной индустрии СПГ "в целях обеспечения вхождения Российской Федерации в среднесрочной перспективе в число мировых лидеров по производству и экспорту СПГ".

Правительство должно обеспечить условия для импортозамещения в технологиях и оборудовании для производства СПГ, приоритетного использования российских платформ, систем управления, операционных систем и программного обеспечения на СПГ-заводах, развития внутреннего рынка СПГ и увеличения доли СПГ в структуре энергобаланса регионов РФ.