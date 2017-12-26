МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность создания на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению СПГ и доложить ему до 1 марта.

"Правительству Российской Федерации… рассмотреть вопрос о целесообразности создания на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению СПГ в целях обеспечения интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Доклад – до 1 марта 2018 года", — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.