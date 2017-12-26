Путин поручил утвердить план по локализации оборудования для СПГ-заводов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство РФ должно в срок до 1 марта 2018 года включить предприятия оборонно-промышленного комплекса в перечень площадок для производства оборудования для СПГ, сообщается в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного природного газа.

"Утвердить план ("дорожную карту") реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ) и строительства осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов, обратив особое внимание… на определение перечня производственных площадок по созданию оборудования для производства, транспортировки, хранения и использования СПГ, включив в него предприятия оборонно-промышленного комплекса, осуществляющие программы диверсификации продукции", — говорится в списке поручений.

Путин 8 декабря отмечал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса могли бы участвовать в проектах по локализации и выпуску высокотехнологичной продукции в интересах газовых компаний.