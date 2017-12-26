Партнеры "Газпрома" выполнили обязательства по "Северному потоку-2" за год

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Европейские партнеры "Газпрома" по "Северному потоку-2" — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — несколько дней назад выполнили свои обязательства по финансированию проекта в 2017 году, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"В строгом соответствии с графиком идет подготовка к началу строительства газопровода "Северный поток-2". Здесь мы работаем с европейскими компаниями. На сегодняшний день со стороны европейских компаний абсолютно четко идет финансирование этого проекта. В частности, несколько дней назад они выполнили свои обязательства по финансированию в 2017 году", — сказал Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания.

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2", общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро. Ее единственным акционером является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

В июне заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что Nord Stream 2 получила средства от всех европейских компаний, которые должны были быть предоставлены в 2017 году — 1,425 миллиарда евро. Однако в конце августа в отчете "Газпрома" по МСФО за второй квартал говорилось, что Nord Stream 2 AG в июле привлекла заем от Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — только на 324 миллиона евро.