АФК "Система" и "Роснефть" придут к миру в три этапа

УФА, 26 дек — РИА Новости. Мировое соглашение АФК "Система" и "Роснефти" предусматривает поэтапную выплату в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 20 миллиардов рублей "дочка" корпорации перечислит не позднее 29 декабря, еще 40 миллиардов рублей сама АФК не позднее 28 февраля, и она же такую же сумму — не позднее 30 марта. Параллельно, также поэтапно, будет сниматься обеспечительный арест с активов АФК "Система".

Такие условия были озвучены во вторник в арбитраже Башкирии, который утвердил мировое соглашение по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей в пользу башкирской нефтяной компании.

Арбитраж Башкирии в августе частично удовлетворил этот иск, взыскав с ответчиков 136,3 миллиарда рублей убытков, причиненных в 2014 году "Башнефти" при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций компании. Решение вступило в силу 18 декабря после того, как его оставил без изменения апелляционный суд, отклонивший жалобы как ответчиков, так и истцов.

Однако уже 22 декабря стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК "Система" должна выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года, после чего стороны обязуются отказаться от взаимных претензий. АФК пообещала осуществить выплату за счет собственных и заемных средств. В привлечении последних, согласно сообщению "Роснефти", корпорации помогут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанк.

Три этапа соглашения

"При заключении настоящего мирового соглашения стороны констатируют следующее: ответчики обязуются выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей, из которых 80 миллиардов выплачивается "Системой", 20 миллиардов выплачивается "Системой-Инвест", — сказала судья Ирина Нурисламова.

Она озвучила этапы реализации мирового соглашения: "Этап первый. В течение одного рабочего дня стороны составят, подпишут и подадут судебным приставам по Москве совместное заявление о частичном снятии ограничений, установленных в обеспечительных целях. В срок не позднее 29 декабря "Система-Инвест" перечисляет "Башнефти" 20 миллиардов рублей".

"Этап второй. В течение одного рабочего дня после подписания документации стороны подадут совместное заявление в ФССП по Москве о частичном снятии ареста с имущества: о снятии ареста с акции АО "Башкирская электросетевая компания" и акций ПАО "Детский мир". В срок не позднее 28 февраля "Система" перечисляет на счет "Башнефти" 40 миллиардов рублей", — продолжила судья.

"Этап третий. В течение одного рабочего дня с даты подписания кредитной документации между Сбербанком и "Системой" во исполнение ответчиками пункта 3 мирового соглашения стороны подадут совместное заявление судебным приставам по Москве о частичном снятии ареста с 31,76% акций МТС, принадлежащих "Системе". В течение пяти рабочих дней с даты подписания документации, указанной в пункте 3 соглашения, стороны подадут в Арбитражный суд Башкортостана заявление о частичной отмене обеспечительных мер путем снятия ареста с акций МТС", — озвучила Нурисламова.

"Не позднее 30 марта 2018 года "Система" перечисляет на счет "Башнефти" 40 миллиардов рублей. Источник финансирования — кредитные средства, предоставленные "Системе" Сбербанком под залог освобожденных из-под ареста активов", — сказала она.

Финал — отказ от других исков

"В течение трех рабочих дней с даты выполнения ответчиком в полном объеме обязательств по мировому соглашению стороны подают в Арбитражный суд Башкирии заявление об отказе от исков 2, 3, 4", — подытожила судья.

В настоящее время арбитражными судами возбуждены еще три дела в рамках спора вокруг "Башнефти". Так, арбитраж Башкирии ранее назначил на 12 января предварительные слушания по иску "Роснефти" и "Башнефти" к "Системе" и ее "дочке" на 131,6 миллиарда рублей и по иску Башкирии на ту же сумму к тем же соответчикам. Сумма исков соответствует размеру дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти" с 2009 по 2014 год.

Кроме того, арбитраж Москвы назначил на 16 января первое заседание по иску "Системы" к "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 330,4 миллиарда рублей. В эту сумму истец оценил убытки от действий ответчиков, предпринятых ими, по его мнению, с целью необоснованного обогащения, "разрушения корпоративной стоимости АФК "Система", доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации", ее акционерам и кредиторам.

В рамках двух исков "Роснефти" к "Системе" башкирский арбитраж принял обеспечительные меры, арестовав почти все активы АФК: 31,76% акций МТС, 100% акций сети клиник "Медси", 90,47% акций БЭСК, 52,09% акций "Детского мира", 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций МТС-Банка, 100% долей в ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей в ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей в ООО "Группа "Кронштадт", 45,96% долей в ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей в ООО "Объединенное мостостроительное предприятие". Суд также заморозил право ответчиков на получение дивидендов по арестованным ценным бумагам и долям.

Миноритарный нюанс

Во вторник стало известно еще об одном нюансе мирового соглашения — об урегулировании исков миноритариев АФК "Система", которые потребовали от "Роснефти" компенсации за утрату рыночной стоимости корпорации. Изначально о подаче в декабре восьми таких исков разными физическими лицами на общую сумму 288,6 тысячи рублей написала газета "Ведомости".

"По условиям мирового соглашения АФК приняла на себя, в том числе, обязательства по урегулированию споров по искам миноритарных акционеров АФК к "Роснефти", — сообщил позднее журналистам представитель "Роснефти".

АФК "Система" в свою очередь уточнила, что речь идет исключительно об уже поданных исках. "Согласно условиям мирового соглашения, мы должны урегулировать претензии восьми миноритариев "Системы" к "Роснефти" на общую сумму менее 300 тысяч рублей. Это условие не касается исков миноритариев, которые могут быть поданы к "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии после даты утверждения мирового соглашения", — сказал РИА Новости официальный представитель АФК Сергей Копытов.