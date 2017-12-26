"Газпром" построит 1380 километров "Силы Сибири" до конца года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. "Газпром" до конца 2017 года построит 1380 километров газопровода "Сила Сибири", заявил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.
В начале ноября глава "Газпрома" сообщал, что по итогам 2017 года компания построит около 1340 километров газопровода "Сила Сибири".
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.