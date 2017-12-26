"Газпром" построит 1380 километров "Силы Сибири" до конца года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. "Газпром" до конца 2017 года построит 1380 километров газопровода "Сила Сибири", заявил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

"На востоке мы активно обустраиваем Чаяндинское месторождение. Строим линейную часть газопровода "Сила Сибири" — до конца года будет построено 1380 километров. Это уже 2/3 протяженности газопровода. И, абсолютно точно, в срок — 20 декабря 2019 года — мы начнем поставки газа в Китай", — сообщил Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания компании.

В начале ноября глава "Газпрома" сообщал, что по итогам 2017 года компания построит около 1340 километров газопровода "Сила Сибири".

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.