Путин отметил работу правительства и ЦБ за рекордно низкую инфляцию

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил деятельность экономического блока правительства и Центробанка за достигнутый рекордно низкий уровень инфляции в стране

"Хочу, и, пользуясь ее присутствием (главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной), сказать, что, прежде всего, конечно, работу ЦБ, но невозможно это было сделать бы без экономического блока правительства, все-таки мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции. Что без всяких сомнений является достижением последних лет",- сказал Путин на встрече с членами правительства РФ.