Путин рассказал о достигнутом макроэкономическом фундаменте

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Достигнутые в последние годы макроэкономические показатели должны стать фундаментом будущего развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что правительству, в частности, удалось снизить зависимость федерального бюджета от конъюнктуры нефтяных цен. "В целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействию", — отметил глава государства.
По его словам, есть также заметные успехи в области улучшения делового климата; хотя остается много нерешенных вопросов, но движение вперед очевидно.