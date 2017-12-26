Путин рассказал о достигнутом макроэкономическом фундаменте

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Достигнутые в последние годы макроэкономические показатели должны стать фундаментом будущего развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот этот фундамент макроэкономический, который создан за последние годы, послужит хорошей основой для дальнейшего развития экономики", — сказал Путин на встрече с членами правительства.

Он подчеркнул, что правительству, в частности, удалось снизить зависимость федерального бюджета от конъюнктуры нефтяных цен. "В целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействию", — отметил глава государства.

По его словам, есть также заметные успехи в области улучшения делового климата; хотя остается много нерешенных вопросов, но движение вперед очевидно.