В Росрыболовстве назвали неизбежным рост цен на дикую рыбу

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Объём вылова дикой рыбы ограничен и расти вряд ли будет, а спрос на неё повышается, это приведёт к росту цен на нее, заявил во вторник журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Важно понимать, что объем вылова дикой рыбы ограничен и расти значительно уже не будет, поэтому понятно, что стоимость на экологический вид продукции, который в диких условиях растет без добавления гормонов роста, будет только расти", — рассказал Шестаков.

Он добавил, что поскольку растёт население, то и "объем спроса растет и, конечно, стоимость дикой рыбы будет расти".

Шестаков уточнил, что при этом аквакультурные возможности и объемы увеличения искусственно выращенной рыбы вероятны большие.

"С точки зрения общей ситуации на рынке – да, цена должна быть стабильной", — добавил глава ведомства.