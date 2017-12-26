В Росрыболовстве назвали неизбежным рост цен на дикую рыбу

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Объём вылова дикой рыбы ограничен и расти вряд ли будет, а спрос на неё повышается, это приведёт к росту цен на нее, заявил во вторник журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Он добавил, что поскольку растёт население, то и "объем спроса растет и, конечно, стоимость дикой рыбы будет расти".
Шестаков уточнил, что при этом аквакультурные возможности и объемы увеличения искусственно выращенной рыбы вероятны большие.
"С точки зрения общей ситуации на рынке – да, цена должна быть стабильной", — добавил глава ведомства.