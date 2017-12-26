РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В КНР ввели новые правила для иностранных инвестиций китайских компаний

15:3726.12.2017
06070
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПекин. Архивное фотоПекин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Главный госорган экономического планирования Китая — Государственный комитет по реформам и развитию — в понедельник опубликовал новый документ, регулирующий административные процедуры и усиливающий контроль за иностранными инвестициями китайских компаний.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите 16+1 в Будапеште. 27 ноября 2017
© AP Photo / MTI/Szilard Koszticsak
Запах денег: почему Брюссель боится инвестиций из Китая
Документ под названием "Административные меры по управлению иностранными инвестициями китайских компаний", опубликованный на сайте ведомства, призван оптимизировать услуги по инвестированию за рубежом, совершенствовать контроль всего процесса инвестирования за границей, содействовать устойчивому, здоровому развитию зарубежных инвестиций, а также защищать национальные интересы и государственную безопасность.

Ранее газета China Daily сообщала о том, что главный госорган экономического планирования опубликовал доклад по вопросу об иностранных инвестициях. Там, в частности, отмечалось, что правительство Китая намерено усилить сотрудничество с другими странами в укреплении юридических рамок и помочь компаниям в идентификации рисков, и тем самым улучшить качество инвестиций.

Новые правила

Улица Фуксинг в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Инвесторы из Китая интересуются проектами в Крыму, рассказал посол России
Согласно новому постановлению, правительство отменило некоторые административные барьеры — такие, как необходимость получения предварительного одобрения для компаний, объем зарубежных инвестиций которых превышает 300 миллионов долларов. Этим компаниям необходимо будет просто зарегистрироваться в комитете.

Кроме того, власти обозначали ряд сфер, которые были включены в категорию "чувствительных". Это означает, что инвестиции в эти сферы подпадает под тщательную проверку и рассмотрение со стороны правительства и должны быть предварительно одобрены комитетом по реформам и развитию.

К этим сферам правительство отнесло "развитие и производство военного оборудования, трансграничное освоение, развитие и использование водных ресурсов и средства массовой информации". Кроме того, в документе также выделена отдельная категория "чувствительных стран и регионов". К ним отнесены страны и регионы, с которыми у Китая не установлены дипломатические отношения, а также где проходят вооруженные конфликты и беспорядки.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2018 года.

Трансляция выступления Си Цзиньпина на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая в Тайбэе. 18 октября 2017
© AFP 2017 / Sam Yeh
Си Цзиньпин пообещал защищать интересы иностранных инвесторов в Китае
В последние годы прямые инвестиции Китая за рубеж стремительно растут. Однако начиная с прошлого года власти Китая в связи с тенденцией "иррациональных" инвестиций установили более жесткие правила инвестирования за границей. Ранее госсовет ограничил китайские инвестиции в таких сферах, как недвижимость, отели, кинотеатры, а инвестиции в игорный бизнес и вовсе были запрещены.

Согласно открытым данным, за 11 месяцев этого года китайские инвесторы в общей сложности вложили 107,5 миллиарда долларов в проекты в 174 странах мира. В середине марта этого года замглавы госкомитета по реформам и развитию Нин Цзичжэ говорил, что, по прогнозам властей, общий объем зарубежных инвестиций китайских компаний в следующие пять составит около 600-800 миллиардов долларов.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена