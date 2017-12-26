В КНР ввели новые правила для иностранных инвестиций китайских компаний

ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Главный госорган экономического планирования Китая — Государственный комитет по реформам и развитию — в понедельник опубликовал новый документ, регулирующий административные процедуры и усиливающий контроль за иностранными инвестициями китайских компаний.
Ранее газета China Daily сообщала о том, что главный госорган экономического планирования опубликовал доклад по вопросу об иностранных инвестициях. Там, в частности, отмечалось, что правительство Китая намерено усилить сотрудничество с другими странами в укреплении юридических рамок и помочь компаниям в идентификации рисков, и тем самым улучшить качество инвестиций.
Новые правила
Кроме того, власти обозначали ряд сфер, которые были включены в категорию "чувствительных". Это означает, что инвестиции в эти сферы подпадает под тщательную проверку и рассмотрение со стороны правительства и должны быть предварительно одобрены комитетом по реформам и развитию.
К этим сферам правительство отнесло "развитие и производство военного оборудования, трансграничное освоение, развитие и использование водных ресурсов и средства массовой информации". Кроме того, в документе также выделена отдельная категория "чувствительных стран и регионов". К ним отнесены страны и регионы, с которыми у Китая не установлены дипломатические отношения, а также где проходят вооруженные конфликты и беспорядки.
Новые правила вступят в силу 1 марта 2018 года.
Согласно открытым данным, за 11 месяцев этого года китайские инвесторы в общей сложности вложили 107,5 миллиарда долларов в проекты в 174 странах мира. В середине марта этого года замглавы госкомитета по реформам и развитию Нин Цзичжэ говорил, что, по прогнозам властей, общий объем зарубежных инвестиций китайских компаний в следующие пять составит около 600-800 миллиардов долларов.