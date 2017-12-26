В КНР ввели новые правила для иностранных инвестиций китайских компаний

ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Главный госорган экономического планирования Китая — Государственный комитет по реформам и развитию — в понедельник опубликовал новый документ, регулирующий административные процедуры и усиливающий контроль за иностранными инвестициями китайских компаний.

Документ под названием "Административные меры по управлению иностранными инвестициями китайских компаний", опубликованный на сайте ведомства, призван оптимизировать услуги по инвестированию за рубежом, совершенствовать контроль всего процесса инвестирования за границей, содействовать устойчивому, здоровому развитию зарубежных инвестиций, а также защищать национальные интересы и государственную безопасность.

Ранее газета China Daily сообщала о том, что главный госорган экономического планирования опубликовал доклад по вопросу об иностранных инвестициях. Там, в частности, отмечалось, что правительство Китая намерено усилить сотрудничество с другими странами в укреплении юридических рамок и помочь компаниям в идентификации рисков, и тем самым улучшить качество инвестиций.

Новые правила

Согласно новому постановлению, правительство отменило некоторые административные барьеры — такие, как необходимость получения предварительного одобрения для компаний, объем зарубежных инвестиций которых превышает 300 миллионов долларов. Этим компаниям необходимо будет просто зарегистрироваться в комитете.

Кроме того, власти обозначали ряд сфер, которые были включены в категорию "чувствительных". Это означает, что инвестиции в эти сферы подпадает под тщательную проверку и рассмотрение со стороны правительства и должны быть предварительно одобрены комитетом по реформам и развитию.

К этим сферам правительство отнесло "развитие и производство военного оборудования, трансграничное освоение, развитие и использование водных ресурсов и средства массовой информации". Кроме того, в документе также выделена отдельная категория "чувствительных стран и регионов". К ним отнесены страны и регионы, с которыми у Китая не установлены дипломатические отношения, а также где проходят вооруженные конфликты и беспорядки.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2018 года.

В последние годы прямые инвестиции Китая за рубеж стремительно растут. Однако начиная с прошлого года власти Китая в связи с тенденцией "иррациональных" инвестиций установили более жесткие правила инвестирования за границей. Ранее госсовет ограничил китайские инвестиции в таких сферах, как недвижимость, отели, кинотеатры, а инвестиции в игорный бизнес и вовсе были запрещены.

Согласно открытым данным, за 11 месяцев этого года китайские инвесторы в общей сложности вложили 107,5 миллиарда долларов в проекты в 174 странах мира. В середине марта этого года замглавы госкомитета по реформам и развитию Нин Цзичжэ говорил, что, по прогнозам властей, общий объем зарубежных инвестиций китайских компаний в следующие пять составит около 600-800 миллиардов долларов.