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Экономика

Бизнес или налоги: Силуанов рассказал о целях амнистии капитала

15:1826.12.2017
(обновлено: 15:23 26.12.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фотоМинистр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Амнистия капитала в 2018 году, объявленная президентом РФ, направлена на поддержку попавшего под санкции российского бизнеса, а не на получение в будущем фискального эффекта для бюджета, считает глава Минфина России Антон Силуанов.

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"Мы сейчас должны говорить о поддержке, а не о том, чтобы иметь фискальный эффект", — сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос об условиях амнистии капитала, которая, согласно поручению президента РФ, будет объявлена в России в 2018 году.

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом в конце декабря предложил освободить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих освободившиеся средства в РФ, от выплаты 13%-ного подоходного налога и повторить амнистию капитала, которая проводилась в РФ в 2016 году.

Тогда граждане могли задекларировать имущество и компании, скрываемое от российских налоговиков в зарубежных юрисдикциях. Силуанов уточнил, что и тогда, и сейчас речь идет о средствах, которые были заработаны не преступным путем, но с них не были уплачены налоги, пошлины и другие сборы. "Это не отмывание, это не терроризм". – подчеркнул он.

Глава Минфина рассказал, что власти обсуждали предложения ужесточить условия амнистии по сравнению с теми, которые действовали в 2016 году. "Были предложения несколько ужесточить условия, предположим, поскольку предприятия не воспользовались амнистией – это их проблемы. И если они хотят вернуться к этому вопросу, пускай заплатят 1-2% со своих сумм. Но мне кажется, это было бы справедливо, если бы у нас не было такого давления на российский бизнес", — сказал он.

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"На мой взгляд, если мы будет готовить законодательство о продолжении амнистии, наверное, эти условия должны быть идентичными тем, которые были в 2016 году", — заявил Силуанов.

Валютные вложения

"Многие хотят вернуть свои деньги из западных юрисдикций в Россию, в том числе в такие инструменты, как наши еврооблигации", – сказал глава Минфина. "Конечно, нам бы хотелось, чтобы они вкладывались в качестве прямых инвестиций, но не все готовы к этому пока", — признал он.

Поэтому, по его словам, предпринимателям, особенно тем из них, кто попадет в новый санкционный список США, будет предложено купить суверенные евробонды РФ.

"Это решение не связано с амнистией. Это решение было принято до амнистии, поскольку было обращение отдельных наших предпринимателей создать такой финансовый инструмент, который выражался бы в иностранной валюте, и в который можно было бы перевести свои активы в валюте из западных юрисдикций в Россию", — подчеркнул министр.

Такие вложения будут абсолютно защищены, поскольку все расчеты между российскими контрагентами в том числе в валюте, осуществляются в "закольцованном" формате, не выходя за пределы РФ, и будут "не видны" ни американским, ни европейским банкам.

Владимир Путин на XVII съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Силуанов признал, что изначально речь шла о выпуске ОФЗ, привязанных к доллару. "Но мы сразу сказали, что нас такая тактика не впечатляет. У нас есть рублевые инструменты и валютные. Внутренние бумаги, привязанные к валюте – это практика, которая применяется теми странами, которые не имеют возможности выйти на внешние рынки и которые имеют невысокие рейтинги. Мы не стали рассматривать этот вопрос как вопрос, который ухудшает качество наших бумаг", — пояснил глава Минфина.

Спрос на евробонды среди внутренних инвесторов Минфин оценивает от одного до трех миллиардов долларов при планируемом объеме всего выпуска в 2018 году в три миллиарда долларов. "Если будет больше желающих – значит, разместим больше", — сказал он. Увеличить объем валютных займов Минфин сможет за счет сокращения выпуска ОФЗ.

Без суеты

Возможное расширение американских санкций против РФ не повлияет и на сроки размещения российских евробондов, заявил Силуанов.

"Мы в принципе сможем пройти следующий год и без евробондов. Мы сможем пройти следующий год с евробондами, которые могут купить наши заинтересованные российские бизнесмены, которые возвращают в Россию деньги", — заявил Силуанов. Кроме того, по его словам, Минфин при необходимости может вовсе отказаться от внешних заимствований, заместив объемы привлечения на внутреннем рынке.

Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Мы не планируем здесь суеты", — сказал он.

"Мы не планируем никаких экстраординарных мер с выходом в январе (до возможного объявления новых санкций США, которые могут быть распространены на госдолг РФ). Январь – не самый лучший месяц для выхода на внешние рынки. Будем делать это в плановом порядке". – добавил министр.

При этом, по словам главы Минфина, Россия по-прежнему рассчитывает на интерес к ее бумагам со стороны зарубежных инвесторов. "Мы заинтересованы, чтобы при размещении наших облигаций пришли иностранные участники, которые заинтересованы во вложении своих средств, средств своих клиентов в надежные инструменты, такие как российские облигации". – сказал Силуанов.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алан
"Это не отмывание, это не терроризм"
Это уклонение от уплаты налогов.
И что теперь будут чувствовать те, кто налоги платил? Они теперь будут чувствовать себя лохами, которые играли по правилам, а потом оказалось, что для нашего государства соблюдать законы вовсе не обязательно.
16:23
26.12.2017
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