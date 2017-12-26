Депутаты парламента Севастополя заявили о готовности отказаться от зарплат

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Депутаты парламента Севастополя готовы отказаться от оплаты за работу в парламенте, чтобы сохранить финансирование аппарата Заксобрания и контрольно-счетной палаты, сказал на брифинге перед сессией вице-спикер законодательного собрания города Александр Кулагин.

Депутаты Заксобрания Севастополя не смогли ранее принять в окончательном чтении бюджет 2018 года. Проект вызвал споры депутатов, в частности, по проблеме госдолга и сокращения финансирования законодательного собрания и контрольно-счетной палаты. Повторное рассмотрение проекта бюджета намечено на вторник, на вторую половину дня.

"Для сохранения профессионального коллектива аппарата законодательного собрания мы с Вячеславом Гореловым (депутат парламента) внесли проект закона о значительном снижении количества депутатов, работающих на платной основе", — сказал Кулагин.

Как разъяснил депутат Горелов, законопроект предлагает не оплачивать работу вице-спикера парламента и глав комиссий. Оплата труда сохранится только у главы парламента и глав двух фракций политических партий (ЕР и ЛДПР). Всего в законодательном собрании города работает 24 депутата, заработную плату получают спикер и его заместитель, а также руководители всех комиссий Заксобрания.

Финансирование депутатского корпуса Севастополя и контрольно-счетной палаты в проекте бюджета на 2018 год сокращается на 33 миллиона рублей. Бюджет Севастополя на 2018 год рассчитан в объеме 39 миллиардов рублей, из них собственно на нужды города потребуется более 26 миллиардов рублей, оставшаяся сумма — субсидии, которые направлены федеральным центром на реализацию ФЦП развития города.

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