Депутаты парламента Севастополя заявили о готовности отказаться от зарплат

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Депутаты парламента Севастополя готовы отказаться от оплаты за работу в парламенте, чтобы сохранить финансирование аппарата Заксобрания и контрольно-счетной палаты, сказал на брифинге перед сессией вице-спикер законодательного собрания города Александр Кулагин.
"Для сохранения профессионального коллектива аппарата законодательного собрания мы с Вячеславом Гореловым (депутат парламента) внесли проект закона о значительном снижении количества депутатов, работающих на платной основе", — сказал Кулагин.
Финансирование депутатского корпуса Севастополя и контрольно-счетной палаты в проекте бюджета на 2018 год сокращается на 33 миллиона рублей. Бюджет Севастополя на 2018 год рассчитан в объеме 39 миллиардов рублей, из них собственно на нужды города потребуется более 26 миллиардов рублей, оставшаяся сумма — субсидии, которые направлены федеральным центром на реализацию ФЦП развития города.
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