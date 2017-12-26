АФК "Система" в три этапа выплатит "Башнефти" сто миллиардов рублей

УФА, 26 дек — РИА Новости. Мировое соглашение АФК "Система" и "Роснефти" предусматривает поэтапную выплату в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 20 миллиардов рублей "дочка" корпорации перечислит не позднее 29 декабря, еще 40 миллиардов рублей сама АФК не позднее 28 февраля и она же такую же сумму — не позднее 30 марта. Такие условия мировой были озвучены во вторник в арбитраже Башкирии, который утвердил соглашение.

Параллельно поэтапно будет частично сниматься обеспечительный арест с активов АФК "Система".

"При заключении настоящего мирового соглашения стороны констатируют следующее: ответчики обязуются выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей, из которых 80 миллиардов выплачивается "Системой", 20 миллиардов выплачивается "Системой-Инвест", — сказала судья Ирина Нурисламова.

Она озвучила этапы реализации мирового соглашения: "Этап первый. В течение одного рабочего дня стороны составят, подпишут и подадут судебным приставам по Москве совместное заявление о частичном снятии ограничений, установленных в обеспечительных целях. В срок не позднее 29 декабря "Система-Инвест" перечисляет "Башнефти" 20 миллиардов рублей".

"Этап второй. В течение одного рабочего дня после подписания документации стороны подадут совместное заявление в ФССП по Москве о частичном снятии ареста с имущества: о снятии ареста с акции АО "Башкирская электросетевая компания" и акций ПАО "Детский мир". В срок не позднее 28 февраля "Система" перечисляет на счет "Башнефти" 40 миллиардов рублей", — продолжила судья.

"Этап третий. В течении одного рабочего дня с даты подписания кредитной документации между Сбербанком и "Системой" во исполнение ответчиками пункта 3 мирового соглашения стороны подадут совместное заявление судебным приставам по Москве о частичном снятии ареста с 31,76% акций МТС, принадлежащих "Системе". В течение пяти рабочих дней с даты подписания документации, указанной в пункте 3 соглашения, стороны подадут в Арбитражный суд Башкортостана заявление о частичной отмене обеспечительных мер путем снятия ареста с акций МТС", — озвучила Нурисламова.

"Не позднее 30 марта 2018 года "Система" перечисляет на счет "Башнефти" 40 миллиардов рублей. Источник финансирования — кредитные средства, предоставленные "Системе" Сбербанком под залог освобожденных из-под ареста активов", — сказала она.

"В течение трех рабочих дней с даты выполнения ответчиком в полном объеме обязательств по мировому соглашению стороны подают в Арбитражный суд Башкирии заявление об отказе от исков 2, 3, 4", — подытожила судья.