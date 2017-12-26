МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Совфед во вторник одобрил закон, который разрешает с 1 января 2018 года производство на экспорт пива и пивных напитков в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра.

Документ допускает производство, закупки, поставки, хранение и перевозки в целях экспорта пива и пивных напитков в полимерной потребительской таре (полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1,5 литра. На этикетках таких пластиковых бутылок должна содержаться надпись на русском языке "Только на экспорт", чтобы исключить оборот подобной продукции в РФ.

Объем произведенных в целях экспорта пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра должен соответствовать объему такой продукции, указанному в договоре поставки за пределы РФ, заключенном между производителем такой продукции и иностранной организацией.

Действующее законодательство РФ запрещает производство и оборот алкогольной продукции, в том числе пива, в пластиковой таре объемом более 1,5 литра.

Правила для виноделов

Законом для виноделов Крыма переносится с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года вступление в силу ряда норм, в том числе об оснащении основного техоборудования счетчиками измерения и учета объема готовой продукции, о наличии в собственности, хозведении, оперативном управлении или аренде производственных и складских помещений, расчете потребности в федеральных специальных марках, об учете и декларировании объема использованного винограда.

Закон предполагает осуществление госконтроля на региональном уровне за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции. Должностным лицам уполномоченных на осуществление госконтроля (надзора) в области производства и оборота алкоголя органов предоставляется право проводить контрольную закупку без предварительного уведомления проверяемых юрлиц, индивидуальных предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей при наличии оснований для проведения внеплановой проверки.

Вводятся требования к бюджетным учреждениям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции в городских и (или) сельских населенных пунктах при оказании услуг общественного питания.

При продаже алкоголя крепостью до 16,5% они должны будут иметь в оперативном управлении, безвозмездном пользовании или аренде объект общепита по каждому месту осуществления данной деятельности. А при реализации более крепкого алкоголя такие бюджетные учреждения обязаны иметь в оперативном управлении, безвозмездном пользовании или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарные объекты общепита по каждому месту продажи.

Акцизные марки

С 1 июля 2018 года федеральная специальная марка и акцизная марка должны содержать двухмерный штриховой код (графическую информацию в кодированном виде), нанесенный организацией — изготовителем данных марок и содержащий идентификатор ЕГАИС в кодированном виде. При этом программно-аппаратные средства организаций, использующих основное технологическое оборудование для производства алкогольной продукции, маркируемой федеральными специальными марками должно обеспечивать считывание такого кода.

Оборот алкогольной продукции, маркированной действующими федеральными специальными марками и акцизными марками до вступления законопроекта в силу, допускается до окончания срока годности такой продукции.

Одновременно устанавливается, что с 1 июля 2018 года не будет проводиться плановая проверка в отношении лицензиата, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой сельхозпроизводителями.