МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Совфед во вторник одобрил закон, который разрешает с 1 января 2018 года производство на экспорт пива и пивных напитков в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра.
Объем произведенных в целях экспорта пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра должен соответствовать объему такой продукции, указанному в договоре поставки за пределы РФ, заключенном между производителем такой продукции и иностранной организацией.
Действующее законодательство РФ запрещает производство и оборот алкогольной продукции, в том числе пива, в пластиковой таре объемом более 1,5 литра.
Правила для виноделов
Законом для виноделов Крыма переносится с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года вступление в силу ряда норм, в том числе об оснащении основного техоборудования счетчиками измерения и учета объема готовой продукции, о наличии в собственности, хозведении, оперативном управлении или аренде производственных и складских помещений, расчете потребности в федеральных специальных марках, об учете и декларировании объема использованного винограда.
Вводятся требования к бюджетным учреждениям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции в городских и (или) сельских населенных пунктах при оказании услуг общественного питания.
При продаже алкоголя крепостью до 16,5% они должны будут иметь в оперативном управлении, безвозмездном пользовании или аренде объект общепита по каждому месту осуществления данной деятельности. А при реализации более крепкого алкоголя такие бюджетные учреждения обязаны иметь в оперативном управлении, безвозмездном пользовании или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарные объекты общепита по каждому месту продажи.
Акцизные марки
Оборот алкогольной продукции, маркированной действующими федеральными специальными марками и акцизными марками до вступления законопроекта в силу, допускается до окончания срока годности такой продукции.
Одновременно устанавливается, что с 1 июля 2018 года не будет проводиться плановая проверка в отношении лицензиата, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой сельхозпроизводителями.