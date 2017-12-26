Минфин в 2018 году планирует разместить юаневые бонды на миллиард долларов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минфин РФ планирует в 2018 году разместить на российском внутреннем рынке выпуск бондов в юанях на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов, для китайских инвесторов, протестировав этот инструмент, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы вели переговоры с китайскими партнерами, но не планировали выпуск (бондов в юанях — ред.) в текущем году", — сказал Силуанов журналистам. "Возможно, и скорее всего, мы этот канал протестируем в следующем году", — добавил глава Минфина.

Объемы тестового выпуска, по его словам, будут небольшими, как и планировалось, — в пределах суммы, эквивалентной 1 миллиарду долларов. "Но сам факт запуска этого механизма достоин внимания. И в следующем году мы будем предпринимать усилия по запуску это инструмента", — сказал Силуанов.

Минфин РФ уже несколько лет обсуждает с китайским регулятором возможность размещения на российском рынке бондов в юанях, которые будут предназначены для китайских инвесторов, однако реализовать эти планы пока не удалось. В конце 2017 года Минфин провел в Китае non-deal road show (презентация без конкретного предложения).

Замминистра финансов Сергей Сторчак в ноябре пояснял, что необходимости размещать юаневые бонды у России сейчас нет, просто министерство таким образом хочет создать предпосылки на случай необходимости иметь альтернативу традиционным облигациям.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.