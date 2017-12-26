Минфин России понизил прогноз по дефициту федерального бюджета

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минфин РФ понизил прогноз по дефициту федерального бюджета России до 1,6% ВВП, или около 1,5 триллиона рублей, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов объяснил это тем, что расходы некоторых ведомств будут профинансированы меньше плана, поскольку они не успевают их осуществить. Эти расходы, по словам министра, скорее всего, не будут урезаны, а перейдут на следующий год. В следующем году это, соответственно, может привести к увеличению дефицита бюджета.
"Поскольку мы в ряде ведомств разрешили переносить остатки черед год, эти ведомства стали меньше грешить авансированием и, соответственно, уверен в том, что эти деньги будут использованы в следующем году. А скорее всего, в следующем году такая система переноса (остатков неизрасходованных средств бюджета — ред.) продолжится", — заявил министр. Прежде всего, по его словам, это касается оборонных ведомств.
На финансирование дефицита Минфин, как и прежде, планирует направить весь объем Резервного фонда (1,045 миллиарда рублей) и средства ФНБ на 660 миллиардов рублей.