Россияне смогут дистанционно открывать счета в банках уже летом

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Граждане России смогут дистанционно открывать счета в банках уже летом 2018 года, закон, который внедряет механизм удаленной идентификации физлиц, одобрен сегодня Советом Федерации, сообщает ЦБ РФ.
В настоящий момент для того, чтобы открыть счет или сделать вклад, гражданину необходимо посетить отделение банка или встретиться с его представителем. После этого он может дистанционно получать иные услуги именно в этом банке. Механизм удаленной идентификации позволит физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, сообщает регулятор. Для этого необходимо будет пройти идентификацию один раз при личном присутствии в уполномоченном банке.
Отмечается, что данные процедуры будут проводиться бесплатно и только с согласия клиента, а особое внимание при внедрении нового механизма уделяется обеспечению защиты персональных данных граждан. ЦБ РФ будет осуществлять контроль и надзор за выполнением банками организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при использовании единой биометрической системы.
Как сообщает регулятор, закон вступит в силу через полгода после его официального опубликования — за это время будет сформирована технологическая инфраструктура, а банки смогут подготовить свои информационные системы и инфраструктуру к сбору биометрических данных и проведению удаленной идентификации. Созданный механизм удаленной идентификации является универсальным и в дальнейшем может быть распространен на другие сферы финансового рынка, в частности страхование, микрофинансирование, а также на сферу государственных и иных услуг.