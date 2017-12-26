РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Финтех" рассмотрит вопрос о членстве Visa и MasterCard в 2018 году‍

13:5326.12.2017
(обновлено: 14:06 26.12.2017)
127874
© AP Photo / Mark Lennihan, FileПлатежные системы Visa и MasterCard. Архивное фотоПлатежные системы Visa и MasterCard. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan, File

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В ассоциации "Финтех", созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, опровергли информацию об исключении Visa и Mastercard. Уточняется, что сейчас с платежными системами еще не заключили договор о членстве, но этот вопрос рассмотрят в 2018 году.

Интернет-омбудсмен, глава компании Radius Group Дмитрий Мариничев на фестивале Территория смыслов 2017
© Фото : официальный сайт омбудсмена по интернету
Российский интернет-омбудсмен пошутил про грядущую "смерть" MasterCard

Там отметили, что 29 сентября наблюдательный совет дал гендиректору рекомендацию заключить договор с Mastercard и Visa как с ассоциированным членом.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Visa и Mastercard исключили из ассоциации "Финтех". По словам источников издания, близких к "Финтеху", это решение могли принять, потому что ассоциация работает над значимыми государственными проектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании.

Один из участников ассоциации сообщил изданию, что отказ от сотрудничества связан с вопросами безопасности.

"Финтех" создали в конце 2016 года. Ее учредители — ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "Открытие", Альфа-банк, Национальная система платежных карт и Qiwi.

Стенд национальной платёжной карты Мир. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
От доллара уйти сложнее, чем заменить Visa и MasterCard, считают эксперты
Цель работы ассоциации — разработка и внедрение новых технологических решений для развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики.

Недружественный жест или защита интересов

Как заявил независимый экономический эксперт Антон Шабанов, с одной стороны, это выглядит как некий недружественный жест по отношению к иностранным коллегам, а с другой — способ защиты национальных интересов.

"Потому что эта организация ("Финтех" — прим. ред.) занимается развитием электронных платежных систем в России и использует не только какие-то системы, которые уже наработаны в мире, но и, в том числе, свои собственные наработки", — сказал он.

Генеральный директор АО Национальная система платежных карт Владимир Комлев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
НСПК создала систему защиты платежей карт "Мир", не зависящую от Visa
По словам эксперта, Центробанк мог увидеть угрозу в том, что технологии, которые используются в национальной платежной системе, будут уходить за рубеж.

Появление "Мира"

В 2014 году Россия в ускоренном порядке начала разрабатывать собственную платежную систему. Это был вынужденный шаг, поскольку у российских банков из-за санкций возникли проблемы с международными системами Visa и Mastercard.

Была создана НСПК, которая является оператором системы "Мир". В 2015 году проект фактически стартовал: в январе Mastercard перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту процедуру осуществила Visa.

Презентация платежной карты Мир. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Карты "Мир" отъели часть российского пирога у Visa и Mastercard
Сейчас российские банки выпустили уже более 26 миллионов карт "Мир". НСПК продвигает свою платежную систему в Турции и Китае, а также в азиатских и европейских странах.

В мае этого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир".

Глава НСПК Владимир Комлев отмечал, что карты "Мир" к концу 2020 года могут получить 65-70 миллионов россиян. В конце мая зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что объем эмиссии карт "Мир" к концу 2017 года составит 16-20 миллионов карт.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
il.1964
Россия должна быть независима в том числе и в финансовом и платёжном планах.
14:37
26.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена