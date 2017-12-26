"Финтех" рассмотрит вопрос о членстве Visa и MasterCard в 2018 году‍

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В ассоциации "Финтех", созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, опровергли информацию об исключении Visa и Mastercard. Уточняется, что сейчас с платежными системами еще не заключили договор о членстве, но этот вопрос рассмотрят в 2018 году.

Там отметили, что 29 сентября наблюдательный совет дал гендиректору рекомендацию заключить договор с Mastercard и Visa как с ассоциированным членом.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Visa и Mastercard исключили из ассоциации "Финтех". По словам источников издания, близких к "Финтеху", это решение могли принять, потому что ассоциация работает над значимыми государственными проектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании.

Один из участников ассоциации сообщил изданию, что отказ от сотрудничества связан с вопросами безопасности.

"Финтех" создали в конце 2016 года. Ее учредители — ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "Открытие", Альфа-банк, Национальная система платежных карт и Qiwi.

Недружественный жест или защита интересов

Цель работы ассоциации — разработка и внедрение новых технологических решений для развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики.

Как заявил независимый экономический эксперт Антон Шабанов, с одной стороны, это выглядит как некий недружественный жест по отношению к иностранным коллегам, а с другой — способ защиты национальных интересов.

"Потому что эта организация ("Финтех" — прим. ред.) занимается развитием электронных платежных систем в России и использует не только какие-то системы, которые уже наработаны в мире, но и, в том числе, свои собственные наработки", — сказал он.

Появление "Мира"

По словам эксперта, Центробанк мог увидеть угрозу в том, что технологии, которые используются в национальной платежной системе, будут уходить за рубеж.

В 2014 году Россия в ускоренном порядке начала разрабатывать собственную платежную систему. Это был вынужденный шаг, поскольку у российских банков из-за санкций возникли проблемы с международными системами Visa и Mastercard.

Была создана НСПК, которая является оператором системы "Мир". В 2015 году проект фактически стартовал: в январе Mastercard перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту процедуру осуществила Visa.

Сейчас российские банки выпустили уже более 26 миллионов карт "Мир". НСПК продвигает свою платежную систему в Турции и Китае, а также в азиатских и европейских странах.

В мае этого года Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир".

Глава НСПК Владимир Комлев отмечал, что карты "Мир" к концу 2020 года могут получить 65-70 миллионов россиян. В конце мая зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что объем эмиссии карт "Мир" к концу 2017 года составит 16-20 миллионов карт.